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25 de julio de 2026 - 19:19
FNE 2026

Liz Zilli es la nueva representante de CABA en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

La joven fue elegida entre 17 candidatas y sucederá a Sofía Masino, actual Representante Nacional de los Estudiantes 2025

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Liz Zilli es la nueva representante de CABA en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

Liz Zilli es la nueva representante de CABA en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

Liz Zilli fue coronada como la nueva representante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La joven obtuvo el título tras imponerse en una elección que reunió a 17 candidatas y ahora representará al distrito en la tradicional celebración que se realiza en Jujuy.

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Una nueva representante para la Ciudad de Buenos Aires

La elección definió a la sucesora de Sofía Masino, quien durante el último año llevó la banda de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, posteriormente, fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2025 en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Con esta consagración, Liz Zilli tendrá la responsabilidad de representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la próxima edición de la FNE, uno de los eventos estudiantiles más importantes del país.

Camino a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

La elección de la representante porteña forma parte del calendario de elecciones provinciales que se desarrollan en distintos puntos de Argentina rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante las próximas semanas continuarán las elecciones en otras provincias para definir a las jóvenes que participarán de la elección nacional, que se realizará en San Salvador de Jujuy durante la FNE 2026.

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