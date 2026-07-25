Liz Zilli es la nueva representante de CABA en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

Liz Zilli fue coronada como la nueva representante de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la edición 2026 de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE). La joven obtuvo el título tras imponerse en una elección que reunió a 17 candidatas y ahora representará al distrito en la tradicional celebración que se realiza en Jujuy.

Una nueva representante para la Ciudad de Buenos Aires La elección definió a la sucesora de Sofía Masino, quien durante el último año llevó la banda de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, posteriormente, fue elegida Representante Nacional de los Estudiantes 2025 en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Con esta consagración, Liz Zilli tendrá la responsabilidad de representar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la próxima edición de la FNE, uno de los eventos estudiantiles más importantes del país.

Camino a la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 La elección de la representante porteña forma parte del calendario de elecciones provinciales que se desarrollan en distintos puntos de Argentina rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Durante las próximas semanas continuarán las elecciones en otras provincias para definir a las jóvenes que participarán de la elección nacional, que se realizará en San Salvador de Jujuy durante la FNE 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.