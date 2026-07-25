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25 de julio de 2026 - 09:45
Jujuy.

Así estará el último fin de semana de vacaciones de invierno en Jujuy

El pronóstico anticipa cielo despejado, sin lluvias y temperaturas en ascenso para despedir las vacaciones de invierno en Jujuy

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Según las previsiones, no se esperan lluvias durante todo el fin de semana, lo que convierte a estos días en una gran oportunidad para realizar paseos, recorrer los paisajes de la provincia o compartir actividades recreativas en familia antes del regreso a la rutina escolar.

Sol durante todo el fin de semana

El tiempo se mantendrá estable desde el viernes y continuará de la misma manera durante el sábado y el domingo. La presencia del sol será una constante y el cielo permanecerá prácticamente despejado, favoreciendo las actividades al aire libre en distintos puntos de la provincia.

Aunque el ambiente será mucho más agradable durante las tardes, las mañanas seguirán siendo frías, con temperaturas mínimas cercanas a los 4°C. Por ese motivo, los especialistas recomiendan salir bien abrigado en las primeras horas del día y vestir en capas para adaptarse al aumento de temperatura que se registrará con el correr de las horas.

El detalle del pronóstico

El viernes se presentará con una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 4°C. Será una jornada completamente soleada y sin probabilidades de precipitaciones.

Para el sábado continuará el buen tiempo. La máxima ascenderá hasta los 20°C, mientras que la mínima volverá a ubicarse en 4°C, consolidando una tendencia de temperaturas más agradables durante la tarde.

El domingo, último día del receso invernal para muchos estudiantes, será el más cálido del fin de semana. Se espera una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 6°C, con condiciones ideales para disfrutar de parques, plazas, caminatas y los tradicionales paisajes jujeños.

El buen tiempo continuará el lunes

Las buenas condiciones no terminarán con el fin de semana. El pronóstico indica que el lunes continuará el ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 23°C y una mínima de 7°C, manteniendo el cielo despejado y sin lluvias.

Este comportamiento marcará el inicio de una semana con temperaturas más templadas en comparación con los últimos días, aunque el frío seguirá presente durante las primeras horas de la mañana.

Un cierre ideal para las vacaciones

Todo indica que el cierre de las vacaciones de invierno estará acompañado por un clima ideal. La combinación de jornadas soleadas, ausencia de lluvias y tardes templadas permitirá aprovechar al máximo los últimos días de descanso antes del regreso a clases y a las actividades habituales.

Quienes tengan previsto salir a recorrer la provincia, visitar atractivos turísticos o simplemente disfrutar de espacios verdes podrán hacerlo con condiciones climáticas muy favorables, sin dejar de lado el abrigo para las primeras horas del día y la noche, cuando el frío continuará siendo protagonista.

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