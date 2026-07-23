¿Cuánto cuesta viajar en colectivo desde Salta? Los precios de los pasajes para las vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno todavía no terminaron para muchos y una de las alternativas más elegidas para aprovechar los días de descanso es hacer una escapada en colectivo. Desde la Terminal de Ómnibus de Salta, hay servicios diarios hacia distintos destinos turísticos de la provincia y del país, con opciones para todos los presupuestos. Un relevamiento permitió conocer cuánto cuestan los pasajes hacia algunos de los lugares con mayor demanda durante este receso invernal.

Entre los destinos más elegidos aparece Cachi , uno de los clásicos del turismo salteño. Sus calles adoquinadas, los paisajes de los Valles Calchaquíes y su propuesta gastronómica lo convierten en una opción ideal para una salida de pocos días. El pasaje desde la ciudad de Salta cuesta $21.400 y el viaje tiene una duración aproximada de 3 horas y 45 minutos .

Otro de los destinos con mayor movimiento durante las vacaciones es Cafayate , reconocido por sus bodegas, el turismo enológico y sus paisajes. El boleto de ida tiene un valor de $25.000 y el recorrido dura alrededor de 4 horas . Desde la Terminal de Salta hay servicios entre las 6:50 y las 21:00 .

Para regresar, el precio del pasaje es el mismo y las salidas desde Cafayate se realizan entre las 8:30 y las 19:45 . El viaje de vuelta demora aproximadamente 3 horas y 45 minutos .

Rosario de la Frontera: termas y descanso

Para quienes prefieren un viaje más corto, Rosario de la Frontera sigue siendo una de las alternativas más buscadas gracias a sus tradicionales termas y a las propuestas de turismo aventura. El viaje desde Salta Capital dura cerca de 2 horas y 50 minutos y los pasajes cuestan entre $25.000 y $31.000, según la categoría del servicio.

Ofrecen salidas desde las 2:00 hasta las 19:10, mientras que el regreso desde Rosario de la Frontera se realiza entre las 10:05 y las 21:10, con tarifas similares.

Buenos Aires: una opción para quienes tienen más días

Quienes cuentan con más tiempo para viajar también eligen Buenos Aires, tanto la Ciudad como distintos destinos de la provincia. Los pasajes desde Salta tienen valores que van desde $80.000 hasta $152.000, dependiendo de la empresa y la categoría del servicio. El recorrido demanda alrededor de 24 horas, con salidas desde las 8:00 hasta las 22:00.

Buenos Aires fue elegida como una de las mejores ciudades del mundo. Twitter

Córdoba, entre los destinos más elegidos

Otra de las provincias con mayor demanda es Córdoba, una alternativa que combina ciudad, naturaleza, ríos, espectáculos y una amplia oferta gastronómica. Los viajes en colectivo tienen una duración de entre 12 horas y 30 minutos y 14 horas, según la empresa. Los pasajes cuestan entre $67.000 y $118.000, ubicándola entre las opciones más elegidas por los salteños durante estas vacaciones de invierno.