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23 de julio de 2026 - 13:37
Espectáculos.

Moria Casán defendió a la Argentina: "Sorry por tener un país tan glorioso"

Moria Casán se sumó a otras figuras argentinas que salieron a respaldar al país luego de la ola de cuestionamientos que recibió la Selección tras la final del Mundial 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Moria Casán.

Moria Casán.

Luego de la consagración de España en la Copa del Mundo 2026, distintas figuras internacionales cuestionaron a la Selección argentina y al país. Frente a ese escenario, varios artistas y personalidades argentinas respondieron públicamente para expresar su apoyo.

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Tras el mensaje de María Becerra durante un recital en Barcelona, quien también salió en defensa de la Argentina, ahora fue Moria Casán la que utilizó sus redes sociales para dejar una contundente reflexión.

La conductora publicó un mensaje en su cuenta de X (ex Twitter) en el que sostuvo que "si te odian sin ningún motivo aparente es porque irremediablemente te aman y no se lo bancan", una frase que rápidamente comenzó a replicarse entre sus seguidores.

En el mismo posteo profundizó su crítica hacia quienes cuestionaron al país al calificarlos como "avaros espirituales, formateados para mirar al otro sin poder superarlo, estableciendo comparaciones negativas, desabastecidos neuronales con complejos de inferioridad y superioridad".

Lejos de bajar el tono, cerró su publicación con otra frase que también se volvió viral: "Lamentables, sorry (perdón) por tener un país glorioso".

X de Moria Casán.

X de Moria Casán.

El mensaje tuvo miles de reacciones

La publicación de "La One" tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales. En menos de 12 horas superó los 50 mil "Me Gusta", acumuló más de 14 mil compartidos y recibió alrededor de 500 respuestas, en su mayoría de usuarios que respaldaron sus palabras.

Con este mensaje, Moria Casán se sumó a la lista de figuras argentinas que en los últimos días defendieron públicamente al país y a la Selección luego del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 y de las críticas que surgieron tras la final frente a España.

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