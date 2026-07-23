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23 de julio de 2026 - 11:05
País.

El dólar oficial cotiza a $1.510 para la venta en el Banco Nación y el dólar blue a $1.560

El dólar oficial registra una leve suba respecto de la rueda anterior y continúa por encima de la barrera de los $1.500 para la venta en el Banco Nación.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El&nbsp;dólar oficial&nbsp;

El dólar oficial 

El dólar oficial abrió la jornada de este jueves 23 de julio con una cotización de $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en las pizarras del Banco de la Nación Argentina (BNA). La divisa registra una leve suba respecto de la rueda anterior y continúa por encima de la barrera de los $1.500 para la venta. El dólar blue cotiza a $1.560.

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En tanto el dólar tarjeta está a $1.956; el dólar MEP $1.514,93 y el contado con Liqui $1.574,41.

Récord para el dólar blue

Ayer miércoles el dólar blue había ganado diez pesos o 0,7%, a $1.555 para la venta un récord nominal, por encima de los $1.550 del 22 de octubre del año pasado.

Inocencia fiscal: “dólares del colchón”

El Ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno va a enviar una nueva Ley de Inocencia Fiscal al Congreso para dar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que saquen los dólares del colchón.

“Para las personas, tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces, un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años. Es una muy mala decisión económica tener los dólares debajo del colchón”, afirmó el ministro.

Caputo confía en que el Congreso vuelva aprobar el proyecto ya que sostiene que “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada” y que el objetivo sigue siendo permitirle a la gente que en el pasado se vio forzada a tener que informalizar sus ahorros a poder bancarizarlos.

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