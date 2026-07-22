Tucumán superó el pico de gripe, pero advierten por influenza B

El Ministerio de Salud de Tucumán presentó una actualización de la situación epidemiológica provincial y confirmó que las principales enfermedades de interés sanitario muestran actualmente una tendencia descendente .

Sin embargo, las autoridades mantienen especial atención sobre las enfermedades respiratorias debido a la aparición de casos de influenza B , luego de un período en el que predominó la cepa A H3N2. Ante este escenario, se decidió ampliar la vacunación antigripal a toda la población.

De acuerdo con el reporte oficial, la provincia ya atravesó el momento de mayor circulación de influenza , registrado entre las semanas epidemiológicas 16 y 22. Actualmente se observa una disminución de los casos, aunque la detección de influenza B mantiene activa la vigilancia sanitaria.

El secretario ejecutivo, Miguel Ferre Contreras , explicó la importancia del seguimiento epidemiológico. “Desde la Dirección de Epidemiología se analiza el escenario internacional, nacional y provincial de las patologías que representan un interés para la salud pública. Esto permite conocer la situación y tomar decisiones oportunas”, señaló.

Alerta sanitaria en Tucumán: detectan circulación de influenza B (Foto generada con IA)

Ampliaron la vacunación antigripal

Ante la circulación de una nueva variante de influenza, el Ministerio de Salud Pública decidió habilitar la vacunación antigripal para toda la población. Las autoridades hicieron especial énfasis en quienes integran grupos de riesgo. “Las personas que pertenecen a grupos de riesgo, como los adultos mayores de 65 años y los niños menores de dos años que aún no recibieron la vacuna, deben vacunarse porque tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave”, sostuvo Ferre Contreras.

Además, aclaró que haber tenido gripe durante los últimos meses no impide volver a contraer la enfermedad. “Quienes tuvieron gripe en los meses anteriores pueden volver a enfermarse debido a la circulación de otro tipo de virus influenza”, agregó.

El Virus Sincitial Respiratorio sigue circulando

En cuanto a la bronquiolitis infantil, los casos se encuentran dentro de los valores esperados para esta época del año y presentan una disminución sostenida. No obstante, el Virus Sincitial Respiratorio continúa circulando, por lo que Salud recordó la importancia de la vacunación durante el embarazo.

“Las embarazadas de entre 32 y 36 semanas de gestación deben recibir la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio. Esta estrategia protege a los niños durante los primeros seis meses de vida y, desde su implementación en la provincia, hace tres años, se observa una disminución de las internaciones neonatales por esta causa”, explicó el funcionario.

Alerta sanitaria en Tucumán: detectan circulación de influenza B (Foto generada con IA)

Dengue y chikungunya, en descenso

El informe epidemiológico también analizó las enfermedades transmitidas por mosquitos. Según los datos oficiales, el dengue continúa mostrando una tendencia descendente tanto a nivel regional como nacional. En Tucumán tampoco se detectaron nuevos casos de chikungunya durante la última semana epidemiológica, manteniéndose el último registro en la semana 26.

Recomiendan no automedicarse

Ante el pronóstico de bajas temperaturas, las autoridades sanitarias reiteraron que la vacuna antigripal se encuentra disponible en los 340 vacunatorios de la provincia. Además, recomendaron realizar una consulta médica temprana ante la aparición de síntomas y evitar la automedicación.

“Es importante no automedicarse, incluso frente a síntomas que parecen banales, porque la medicación puede enmascarar la evolución de una enfermedad”, indicó Ferre Contreras. También recordó que los consultorios para pacientes con fiebre continúan funcionando en las guardias y centros de salud habilitados.