Tensión en Santiago del Estero: un tucumano atropelló a cuatro personas tras la final.

Un hombre oriundo de Tucumán quedó involucrado en un accidente tras atropellar con su camioneta a cuatro personas, incluidos dos menores de edad, en las inmediaciones de la Fan Zone de Santiago del Estero .

Un hombre oriundo de Tucumán atropelló con su camioneta a cuatro peatones en la zona de la Fan Zone de Santiago del Estero , donde cientos de hinchas se reunían para acompañar a la Selección Argentina. Dos menores y dos adultos sufrieron lesiones .

El accidente tuvo lugar alrededor de las 19.20 en avenida Rivadavia, entre las calles Roca y Perú. Una camioneta Toyota Hilux , que por causas que todavía se investigan perdió el control, terminó atropellando a los peatones que estaban en el lugar.

Tras el accidente, personal policial que llegó al lugar advirtió que el conductor de la camioneta presentaba signos compatibles con el consumo de alcohol . La prueba de alcoholemia realizada posteriormente confirmó un nivel de 1,99 gramos por litro de sangre , una cifra superior a la permitida por la normativa vigente.

Luego del siniestro, un grupo de personas increpó al automovilista e intentó atacarlo. Ante la situación, personal de la Comisaría Comunitaria N° 2 debió intervenir y trasladarlo a la sede policial para protegerlo.

Qué pasó con los heridos

Tras el accidente, dos menores fueron derivados al Centro Provincial de Salud Infantil (CEPSI). Un niño de 3 años permaneció en observación por lesiones en sus piernas, mientras que una niña de 11 años fue asistida y luego recibió el alta médica.

Los otros dos heridos, hombres de 46 y 28 años, fueron derivados al Hospital Regional y asistidos por el área de Traumatología. Luego de ser evaluados, recibieron el alta médica al descartarse lesiones de consideración.

El fiscal Ángel Billoumini interviene en la causa y dispuso la aprehensión del conductor, además de ordenar las pericias accidentológicas realizadas por personal de Policía Científica para establecer las causas del accidente.