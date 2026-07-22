La nieve bloqueó por completo una ruta clave del norte argentino

La intensa nevada que afecta a la región cordillerana obligó a disponer el cierre total de una importante ruta del norte argentino. La acumulación de nieve dejó el camino completamente intransitable y las autoridades pidieron evitar cualquier intento de circulación hasta que mejoren las condiciones.
Qué ruta se encuentra cerrada por la nieve
Se trata de la Ruta Provincial N° 43, en Catamarca, en el tramo que conecta Laguna Blanca con Antofagasta de la Sierra.
La interrupción total de la circulación fue dispuesta por razones de seguridad debido a la cantidad de nieve acumulada sobre la calzada, que imposibilita el tránsito normal de vehículos.
El cierre permanecerá vigente hasta nuevo aviso y dependerá de la evolución de las condiciones climáticas y del estado del camino.
Piden no viajar por la zona
Ante esta situación, solicitaron a vecinos, transportistas y turistas evitar circular por ese corredor y no intentar atravesar los sectores afectados.
La recomendación es esperar hasta que las condiciones permitan garantizar nuevamente un tránsito seguro.
La Ruta Provincial 43 constituye uno de los principales accesos a Antofagasta de la Sierra, uno de los destinos más visitados de la Puna catamarqueña, y también es utilizada habitualmente por pobladores y transportistas de la región.
Recomiendan consultar los canales oficiales
Quienes tengan previsto viajar hacia esa zona deberán mantenerse informados sobre las novedades relacionadas con el estado de la ruta.
También recomendaron respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier recorrido.
Las condiciones en sectores de altura pueden cambiar rápidamente debido a las nevadas y las bajas temperaturas, por lo que resulta fundamental verificar previamente la transitabilidad.
Precaución para quienes viajan por el norte argentino
La situación también debe ser tenida en cuenta por quienes tengan previsto desplazarse desde provincias vecinas hacia la Puna o distintos puntos de Catamarca.
Debido a las condiciones climáticas que afectan sectores del noroeste argentino, se recomienda consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender un viaje y evitar ingresar a caminos donde exista una interrupción preventiva o total.
Por el momento, la Ruta Provincial 43 continúa cerrada entre Laguna Blanca y Antofagasta de la Sierra, y la recomendación principal es no circular por el sector hasta que las autoridades informen oficialmente su reapertura.
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