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20 de julio de 2026 - 11:59
País.

Tucumán: cuándo se paga el aumento del 3% a los empleados públicos

El Gobierno de Tucumán confirmó un nuevo ajuste salarial para estatales. ¿Cuándo se acredita el 3% y cómo seguirá el cronograma de pagos?

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Cajero automático - Cronograma de pagos&nbsp;

Cajero automático - Cronograma de pagos 

El Gobierno de Tucumán inicia este 20 de julio el pago del ajuste salarial del 3% destinado a los empleados públicos provinciales. La medida fue confirmada por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, quien además detalló cómo continuará el cronograma de acreditaciones.

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La diferencia salarial se abona una vez completada la liquidación correspondiente a los haberes de junio y forma parte del compromiso asumido por el Ejecutivo provincial para actualizar las remuneraciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo será el cronograma de pagos

El ministro Daniel Abad explicó que el depósito correspondiente al ajuste comenzará este lunes 20 de julio.

“El depósito del 3% comienza el 20 de julio, y luego viene el pago del 20%, para seguir con el 80% los primeros días de agosto”, precisó el funcionario.

De esta manera, los trabajadores estatales comenzarán a recibir primero la diferencia correspondiente al incremento salarial, mientras que posteriormente continuará el esquema habitual de pago de los haberes.

El aumento busca acompañar la evolución de la inflación

La actualización salarial forma parte de las medidas dispuestas por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con el objetivo de acompañar la evolución de los precios y sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la administración pública provincial.

El ajuste del 3% responde a la evolución del IPC y se incorpora al esquema de actualización de los salarios estatales definido por el Gobierno provincial.

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