Femicidio de Agostina Vega: nueva inspección en la casa de Barrelier a dos meses del crimen

A dos meses del femicidio de Agostina Vega , la Justicia realizó este jueves una nueva inspección ocular en la vivienda de Claudio Barrelier , principal acusado por el crimen de la adolescente de 14 años.

Policiales. A un mes del femicidio de Agostina Vega: avances en la causa y puntos aún sin resolver

El procedimiento se llevó a cabo en el domicilio ubicado en barrio Cofico y contó con la presencia del fiscal Raúl Garzón, las partes involucradas en la causa y un importante operativo policial.

La medida fue solicitada por la defensa de Barrelier y tuvo como objetivo revisar las características del inmueble donde, según la investigación, la joven fue asesinada. Desde las primeras horas de la mañana se desplegó un amplio operativo con móviles, efectivos policiales y un vallado perimetral.

El abogado querellante de la madre de Agostina, Carlos Nayi, explicó que la diligencia no estuvo vinculada a una nueva pericia acústica. “Verificamos los distintos ámbitos territoriales de la casa, no tiene nada que ver con una pericia acústica sonora que ya se hizo. Todo lo que se tenía que saber respecto a los que escucharon algo en esa habitación donde tomaron por asalto a Agostina, ya está verificado”, señaló.

En ese marco, el letrado indicó que la investigación continúa avanzando y no descartó nuevas detenciones. Además, confirmó que Mariana Palmero, pareja de Barrelier y también imputada en la causa, será indagada una vez que concluyan las pericias psicológicas. “Palmero será recibida a declarar una vez que finalicen las pericias que determinan si ella pudo comprender la criminalidad del acto o no”, adelantó.

Las pruebas contra Claudio Barrelier

Hasta el momento, la causa tiene cuatro imputados. Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y criminis causa. También continúan con prisión preventiva Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, ambos acusados de encubrimiento agravado, mientras que Mariana Palmero está imputada por encubrimiento doblemente agravado.

Nayi sostuvo que las pruebas reunidas fortalecen la acusación y anticipó que solicitará la elevación de la causa a juicio. “La prueba es categórica y todos deberán ser enviados a juicio oral y público para encontrarse con una sola sanción, prisión perpetua”, afirmó.

"Es una casa tenebrosa"

El abogado también reveló que, de acuerdo con la investigación, el abuso sexual sufrido por Agostina ocurrió en la habitación donde dormía Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier. “El abuso sexual sucedió en la primera habitación, que es el lugar donde pernoctaba Osvaldo Fassetta”, sostuvo al referirse a la reconstrucción de los hechos.

Al describir el escenario donde la adolescente permaneció cautiva durante horas, expresó: “Es una casa tenebrosa. El testimonio del horror lo hemos vivido todos. Me imagino lo que debe haber vivido Agostina en esas 36 horas. Fue realmente catastrófico”.

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Asimismo, aseguró que una persona “advirtió cambios sustanciales y cuestiones sospechosas y guardó silencio”, además de realizar “otras acciones con las que favoreció a Claudio Barrelier”.

En relación con la evidencia incorporada al expediente, el abogado fue contundente: “Las pericias terminan de sepultar cualquier hipótesis exculpatoria”.

Finalmente, aclaró que la inspección realizada este jueves no modifica la situación procesal de los acusados. “Es una medida más. La causa sigue. Hay prisión preventiva para Fassetta, Barrelier y Andreani”, concluyó.