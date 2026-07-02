La pareja de Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, se negó a declarar.

Marianella Palmero, pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega , fue indagada por el fiscal Raúl Garzón, negó los hechos y decidió no declarar ni responder preguntas.

Palmero , madre de la hija del acusado de homicidio triplemente calificado, fue detenida la semana pasada y este jueves declaró ante el fiscal Garzón como acusada. En un primer momento había sido citada como testigo .

Palmero fue detenida tras el peritaje del celular de Barrelier . En la causa consta que la noche del crimen le escribió por WhatsApp: “¿Qué fue ese grito? ”.

El abogado Alberto Jaime Felsztyna confirmó a ElDoce que su defendida negó los hechos , se abstuvo de declarar y mantiene la imputación por encubrimiento agravado .

El abogado también fue consultado por el mensaje enviado a Barrelier la noche del femicidio, pero evitó comentar su contenido hasta revisar el expediente.

Felsztyna aseguró que, por el momento, la situación procesal de su clienta no cambió y anticipó que solicitará su libertad a medida que avance el proceso.

La causa principal tiene a Barrelier como principal acusado del femicidio de la adolescente de 14 años, mientras que Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani permanecen detenidos y señalados como presuntos encubridores.

Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género, en un caso encuadrado como femicidio.

Fassetta y Andreani enfrentan acusaciones por encubrimiento doblemente calificado, tanto por la gravedad del delito precedente como por haberse cometido, según la imputación, en un contexto de violencia de género.

Con las prisiones preventivas dictadas, el fiscal sostuvo que hay pruebas suficientes para mantener las imputaciones y asegurar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la elaboración del requerimiento de elevación a juicio, paso previo a la instancia de debate oral.

La mamá de Agostina Vega rompió el silencio y contó cuál es su vínculo con Barrelier

A más de un mes del femicidio de Agostina Vega, que conmocionó al país, su madre, Melisa, habló por primera vez tras haber despedido los restos de su hija de 14 años.

En una entrevista con TN, Melisa aseguró estar “satisfecha” con la labor del fiscal Raúl Garzón, aunque admitió que “no puedo dormir con todo lo que pasó”.

En relación a Claudio Barrelier, principal imputado por el crimen, exigió la pena máxima: “A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más”, lamentó.

“Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es estar muerto en vida. Uno nunca se prepara para la muerte de un hijo”, dijo al describir el impacto del crimen en su familia.

En otro tramo de la entrevista, la mujer se refirió al vínculo que mantenía con Barrelier, a quien describió como una amistad cercana. “Yo lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija”, señaló.

La mujer dijo que durante mucho tiempo creyó en la versión de Barrelier sobre la denuncia de una mujer que lo acusó de secuestro. “Todos pensábamos que era inocente, decía que le habían hecho una cama política y nos quedamos con eso”, afirmó.

Melisa cuestionó el accionar de la policía en las primeras horas de la búsqueda. “Cuando el remisero me dijo que la había dejado en la casa de Barrelier, empecé a sospechar y amplié la denuncia con sus datos, pero no se movieron rápido”, afirmó.

En referencia a los posibles involucrados, sostuvo que “todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos”. Sobre Andreani y Fassetta, recordó que el amigo de Barrelier “estaba todo el tiempo con el teléfono” mientras buscaban a su hija y deslizó: “Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé”.

Al cierre de la entrevista, Melisa habló del impacto de la muerte de Agostina y dijo que la ausencia será imposible de superar. “Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él… toda la vida voy a llorar a mi hija”, afirmó.