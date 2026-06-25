Presunto femicidio en Alto Comedero: comenzó la autopsia y esperan resultados para avanzar con la imputación

La autopsia al cuerpo de Nora Beatriz Borda comenzó pasadas las 8 de la mañana en la Morgue de Alto Comedero y será clave para avanzar en la investigación por presunto femicidio. El procedimiento demandará varias horas y permitirá conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.
A partir de los resultados, se podrá avanzar con la imputación del único detenido por el hecho: un hombre de 35 años, ex cuñado de la víctima.
El crimen ocurrió dentro de una vivienda
El hecho se produjo en un domicilio ubicado sobre la calle Teniente Primero Vázquez, del barrio Alto Comedero, en inmediaciones de la Seccional 46.
La mujer convivía allí con su pareja, su hijo, el hombre detenido —hermano de su pareja— y otros integrantes del grupo familiar.
Presunto femicidio en Alto Comedero: "Llegó desesperado gritando", fue el relato de una testigo
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Cómo habría ocurrido el ataque
Según la información preliminar, Nora Beatriz Borda se encontraba en el comedor cuando se habría iniciado una discusión con el ahora detenido.
En circunstancias que todavía son investigadas, el hombre habría utilizado un arma blanca para atacarla y provocarle heridas en distintas partes del cuerpo.
Los gritos de auxilio alertaron a otras personas que se encontraban en el inmueble. Dos familiares acudieron al lugar y lograron reducir al sospechoso hasta la llegada del personal policial.
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Dónde pedir ayuda
Para recibir asesoramiento, acompañamiento e información, se encuentra disponible la línea “Podemos hablar, Jujuy te escucha”, a través del 0800-888-4363.
El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, durante los 365 días del año, para víctimas, familiares y personas de la diversidad sexual.
Ante una situación de violencia, una emergencia o para realizar una denuncia, se debe llamar inmediatamente al 911. También está disponible la línea nacional 144.
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