Intenso operativo para encontrar a un hombre en el río Lavayén

Fraile Pintado: buscan a un hombre desaparecido en el río Lavayén

La Policía de Jujuy busca intensamente a Juan Moisés Liberali , un hombre de 38 años , con domicilio en Fraile Pintado , que fue visto por última vez el domingo 9 de agosto cuando salió a pescar junto a otras dos personas hacia la zona del río Lavayén .

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De acuerdo con la información del oficio de búsqueda, Liberali salió alrededor de las 7 de la mañana junto a dos hombres a bordo de motovehículos tipo cross, con la intención de pasar el día y realizar actividades de pesca. Cerca del mediodía llegaron al río e ingresaron a una zona de monte, donde en un determinado sector debieron continuar caminando.

Según la denuncia, en un momento del recorrido las tres personas comenzaron a alejarse entre sí. Uno de los hombres no salía del monte y Juan Moisés Liberali habría decidido ir en su búsqueda. Luego, se perdió el rastro de ambos.

Uno de los acompañantes logró salir del monte cerca de las 17.30 y regresó a su domicilio. Más tarde tomó conocimiento de que otro de los hombres había sufrido un accidente y se encontraba en el hospital, donde recibió asistencia por una lesión en la rodilla y un golpe en la cabeza.

Al consultar por Juan Moisé, el hombre asistido manifestó que no recordaba qué había ocurrido ni sabía dónde se encontraba. Desde ese momento, se inició la búsqueda en la zona.

Operativo en el río Lavayén

Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de personas. El operativo se desarrolla en el sector del río Lavayén y zonas de monte cercanas, con participación de personal policial especializado.

Según la información aportada, trabajan unidades de Búsqueda de Personas, personal de UK9, drones y otras divisiones afectadas al rastrillaje. También intervienen organismos judiciales y de seguridad para tratar de dar con el paradero del hombre.

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Características de Juan Moisés Liberali

Juan Moisés Liberali tiene 38 años, mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño claro, corto y ondulado, y ojos marrones claros.

Además, posee tatuajes en distintas partes del cuerpo. Según el oficio, en el brazo derecho tendría tatuado el nombre de su hija.

La última vez que fue visto vestía pantalón oscuro, camisa camuflada color beige y sombrero marrón u oscuro.

Dónde aportar información

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Juan Moisés Liberali deben comunicarse de inmediato al 911 o a los números difundidos por la Policía: 3886828607 y 3886860239.

También se solicita informar cualquier dato útil al número del ayudante fiscal interviniente: 3884857414.

La búsqueda continúa y cualquier información puede ser clave para avanzar con el operativo.

Lo que tenés que saber