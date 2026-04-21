Tragedia en Rodeíto: encontraron el cuerpo del pescador que cayó al río Lavayén Tragedia en Rodeíto: encontraron el cuerpo del pescador que cayó al río Lavayén

Un hombre de 65 años fue encontrado sin vida este lunes por la mañana en el río Lavayén, a la altura de Invernaderos, en la zona de Rodeíto, luego de caer desde una peña durante una jornada de pesca.

De acuerdo al parte policial, todo ocurrió el domingo 19 de abril cerca de las 21:30. Minutos después, alrededor de las 21:40, un hombre se presentó en el destacamento Lobatón para avisar que regresaba de pescar junto a otras personas cuando uno de sus acompañantes cayó desde una peña hacia el río, desde una altura aproximada de cinco metros.

Según relató, tras la caída ya no pudieron visualizarlo ni localizarlo, por lo que de inmediato se inició un operativo de búsqueda en los márgenes del río y en sectores cercanos.

Búsqueda en el río Lavayén La búsqueda continuó durante varias horas hasta que, aproximadamente a las 10 de la mañana del lunes 20 de abril, el grupo de rescate logró encontrar el cuerpo de la víctima. Fuentes policiales indicaron que el hombre fue hallado a unos 300 metros del lugar donde había caído, en una zona del río Lavayén.

El episodio generó un importante despliegue en el sector, teniendo en cuenta las dificultades del terreno y la necesidad de rastrillar distintos puntos cercanos al cauce. pesca rio lavayen.jpg El operativo de búsqueda comenzó tras la denuncia de un acompañante y finalizó este lunes con el hallazgo del cuerpo en cercanías del río Lavayén. (foto de archivo) Tras el hallazgo, en el lugar trabajó personal de Bomberos y de Criminalística, que realizó las tareas correspondientes para avanzar con las actuaciones de rigor. También se hizo presente la ayudante fiscal de turno, mientras que posteriormente el cuerpo fue trasladado a la morgue para los trámites judiciales y periciales correspondientes.

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