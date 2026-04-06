Encontraron el cuerpo de un hombre que era buscado en Perico

El cuerpo de Hugo Gallardo, de 60 años, fue encontrado sin vida en el río Perico, luego de un operativo de búsqueda desplegado tras su desaparición. El hallazgo se produjo en el sector de El Cadillal , donde trabajaron distintas unidades policiales y divisiones especiales.

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Según se informó, el procedimiento estuvo a cargo del Cuartel de Bomberos UR6 y se concretó durante la jornada del 3 de abril de 2026 .

De acuerdo a los datos del operativo, durante el rastrillaje el cuerpo fue localizado en el cauce del río, a unos 500 metros del punto de desaparición .

Tras el hallazgo, se realizaron las tareas periciales correspondientes, la extracción del cuerpo y su posterior traslado a la morgue del Hospital Arturo Zabala , siguiendo las directivas judiciales.

La búsqueda del hombre desaparecido

Hugo Gallardo era buscado desde el 2 de abril de 2026, fecha en la que también se había radicado la denuncia por su desaparición.

En el aviso de búsqueda difundido por la Policía de Jujuy se indicaba que el hombre tenía domicilio en Perico, cabello corto y que al momento de ser visto por última vez vestía un pantalón tipo grafa, camisa rosada y zapatillas grises.

El caso generó preocupación en la zona y motivó un amplio despliegue de búsqueda hasta que finalmente fue encontrado sin vida.