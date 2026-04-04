Perico: robaron y destrozaron un local este sábado a plena luz del día

Según se informó, el robo tuvo lugar entre las 6:00 y las 7:00 en un local ubicado sobre avenida Silvina Bullrich, en la intersección con Doctor Pola, en el barrio La Posta.
Los autores del hecho habrían violentado el ingreso para acceder al interior del establecimiento.
Daños materiales y pérdidas económicas
De acuerdo con la denuncia de las víctimas, al menos tres personas habrían participado del ilícito. Durante el hecho, los delincuentes provocaron daños en el lugar y se llevaron distintos elementos, generando pérdidas económicas para el emprendimiento.
Investigación en curso
Tras lo sucedido, los damnificados realizaron la denuncia correspondiente y solicitaron colaboración a la comunidad para aportar información que permita avanzar en la investigación.
Las autoridades trabajan para esclarecer el hecho y dar con los responsables.