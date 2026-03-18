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18 de marzo de 2026 - 20:13
Policiales.

Perico: hallaron una persona muerta en un canal derivador cerca de la ruta 47

El hallazgo se produjo en las últimas horas en el canal derivador ubicado en cercanías a la ruta 47, zona Central Norte Perico. Investigan sobre la identidad y causas del deceso.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Foto: Informate Bien Perico

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De acuerdo con las primeras informaciones, fueron personas de la zona quienes alertaron sobre la situación, lo que derivó en una rápida intervención del personal policial.

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Trabajan la Policía y la fiscalía de turno

Tras la denuncia, efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar junto con personal de la fiscalía de turno, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.

En la zona se realizaron las primeras pericias para avanzar con la investigación y establecer en qué circunstancias se produjo el hecho.

No se conoció la identidad ni las causas de la muerte

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las causas del deceso.

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