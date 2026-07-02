Interrupción programada de energía eléctrica en Palpalá y Perico

Cortes programados para este lunes (imagen ilustrativa)

EJESA realizará este jueves 2 de julio interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de Palpalá y Perico, debido a trabajos de mejora y mantenimiento en la red.

Corte de luz en Palpalá En Palpalá, la interrupción se extenderá aproximadamente de 8 a 14 y afectará a los barrios Martijena, Centro Forestal y zonas aledañas.

Los trabajos incluirán el reemplazo de un tramo de línea de media tensión, el cambio de crucetas y aisladores, además de tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas.

Corte de luz en Perico En Perico, el servicio se interrumpirá aproximadamente de 9 a 14 en el barrio Santo Domingo, la planta Agua de los Andes y sectores cercanos.

En este caso, las tareas estarán centradas en el despeje de ramas y vegetación próximas al tendido eléctrico, con el objetivo de prevenir fallas, contactos e interrupciones futuras. Lo más importante Palpalá: de 8 a 14.

de 8 a 14. Zonas: barrios Martijena, Centro Forestal y alrededores.

barrios Martijena, Centro Forestal y alrededores. Perico: de 9 a 14.

de 9 a 14. Zonas: barrio Santo Domingo, planta Agua de los Andes y alrededores.

barrio Santo Domingo, planta Agua de los Andes y alrededores. Motivo: trabajos programados de mantenimiento y mejora de la red.

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