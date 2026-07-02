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2 de julio de 2026 - 08:54
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Interrupción programada de energía eléctrica en Palpalá y Perico

EJESA realizará trabajos programados este jueves 2 de julio en sectores de Palpalá y Perico. Los cortes se extenderán hasta las 14.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes programados para este lunes (imagen ilustrativa)

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Corte de luz en Palpalá

En Palpalá, la interrupción se extenderá aproximadamente de 8 a 14 y afectará a los barrios Martijena, Centro Forestal y zonas aledañas.

Los trabajos incluirán el reemplazo de un tramo de línea de media tensión, el cambio de crucetas y aisladores, además de tareas de despeje arbóreo para retirar ramas cercanas a las líneas eléctricas.

Corte de luz en Perico

En Perico, el servicio se interrumpirá aproximadamente de 9 a 14 en el barrio Santo Domingo, la planta Agua de los Andes y sectores cercanos.

En este caso, las tareas estarán centradas en el despeje de ramas y vegetación próximas al tendido eléctrico, con el objetivo de prevenir fallas, contactos e interrupciones futuras.

Lo más importante

  • Palpalá: de 8 a 14.
  • Zonas: barrios Martijena, Centro Forestal y alrededores.
  • Perico: de 9 a 14.
  • Zonas: barrio Santo Domingo, planta Agua de los Andes y alrededores.
  • Motivo: trabajos programados de mantenimiento y mejora de la red.

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