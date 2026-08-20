Camioneros varados en el Paso de Jama: "Nos estamos quedando sin comida"

Camioneros argentinos, brasileños, paraguayos, bolivianos, chilenos y peruanos llevan diez días varados en el Paso de Jama , debido al cierre del cruce fronterizo por las condiciones climáticas adversas.

Jujuy. Paso de Jama: hay más 250 camiones varados y la reapertura podría ser la próxima semana

Jujuy. Paso de Jama cerrado y camioneros varados en Jujuy: "Tenemos provisiones para uno o dos días más"

A través de un mensaje enviado a TodoJujuy a través del WhatsApp de las Noticias , uno de los transportistas expresó el malestar de quienes permanecen en la extensa fila de camiones y cuestionó la falta de asistencia.

“ Llevo 10 días parado en Jama ”, relató el camionero brasileño, quien aseguró que la situación se volvió cada vez más complicada por la falta de servicios básicos.

Según el testimonio, los camioneros enfrentan dificultades para conseguir agua y alimentos , mientras que la permanencia prolongada en la zona agravó la situación.

“Los alimentos están acabando y no tenemos agua”, señaló el transportista, quien también reclamó la presencia de autoridades para brindar asistencia a las personas que permanecen en el lugar.

El camionero aseguró que son más de 7 kilómetros de fila y cuestionó que la infraestructura disponible no resulta suficiente para atender a la gran cantidad de personas que permanecen en la zona.

Denuncian problemas para acceder a los baños

Otro de los reclamos está relacionado con el acceso a los sanitarios de la Aduana de Jama.

Según denunció el transportista, los camioneros no pueden utilizar los baños del complejo fronterizo y deben trasladarse hasta sectores alejados en el campo para realizar sus necesidades.

“En la Aduana de Jama no dejan usar los baños. Tenemos que hacer las necesidades en el campo o pagar en los restaurantes para usar los baños”, afirmó.

El transportista manifestó además su preocupación por la falta de asistencia. “Estamos abandonados en Jama”, sostuvo, y agregó: “No hay nadie por nosotros. No tenemos nada acá”.