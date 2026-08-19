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19 de agosto de 2026 - 10:13
Jujuy.

Paso de Jama: hay más 250 camiones varados y la reapertura podría ser la próxima semana

Autoridades de Seguridad Vial confirmaron que más de 250 camiones permanecen varados en el Paso de Jama por las condiciones desfavorables del tiempo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Paso de Jama cerrado para camiones y colectivos

Desde la Agencia de Seguridad Vial dijeron que hay "más de 250 camiones varados en el Paso de Jama" ante la continuidad del cierre por las condiciones climáticas en el lugar. En relación al tiempo del corte, cientos de camiones fueron sumándose en el complejo fronterizo en los últimos días. Así también dijeron que "hay cinco kilometros de fila".

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Para evitar que el transporte de carga siga llegando al lugar, desde el Escuadrón 53 de Gendarmería, y en coordinación con las unidades nacionales de los principales corredores de aproximación a Jama, se está advirtiendo a los camioneros sobre la situación en Jujuy.

Así también se resolvió reforzar la asistencia a los transportistas que permanecen en Jama mediante la provisión de agua, alimentos y elementos de primera necesidad, además de atención sanitaria a cargo del SAME.

También se restringirá el ingreso de transportes de carga a la Ruta Nacional 52 a la altura de Purmamarca, medida que estará a cargo de la Policía de la Provincia de Jujuy. Gendarmería Nacional, por su parte, implementará un control permanente en la localidad de Volcán mientras continúe cerrado el paso fronterizo.

Camiones varados en el Paso de Jama (archivo)

Camiones varados en el Paso de Jama (archivo)

El tiempo en el Paso de Jama

Las medidas adoptadas responden a que el pronóstico meteorológico no prevé mejoras en el corto plazo, estimándose que la reapertura podría producirse hacia finales de la próxima semana, siempre sujeta a la evolución del clima y a las condiciones de transitabilidad.

Durante los últimos días, en la localidad de Jama se registran nieve, viento blanco y temperaturas cercanas a los 10 grados bajo cero, mientras los vehículos de carga permanecen estacionados sobre la ruta a la espera de una eventual reapertura.

Paso de Jama.

Paso de Jama.

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