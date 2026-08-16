El Paso de Jama continúa cerrado por nieve desde hace más de 15 días

El Paso de Jama se encuentra no habilitado este domingo 16 de agosto debido a las condiciones climáticas que afectan las rutas de conexión entre Argentina y Chile. Con esta jornada, ya suman más de 15 días que el paso fronterizo se encuentra cerrado.

País. Paso de Jama está cerrado por nieve y viento blanco en Chile: hasta cuándo

Jujuy. Estado del Paso de Jama: cómo está el tránsito hoy

Según informó la Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, la medida se mantiene vigente debido a la presencia de nieve y hielo en distintos sectores del corredor internacional.

En la Ruta 27CH , se registra nieve y hielo desde el kilómetro 63, mientras que personal de vialidad trabaja en el despeje de la calzada. Debido a estas condiciones, la ruta no se encuentra transitable.

Asimismo, la Ruta 23CH presenta hielo y nieve sobre la calzada desde el kilómetro 202, por lo que tampoco está habilitada para la circulación.

También cerraron complejos fronterizos en Chile

En coordinación con los países limítrofes, se mantiene el cierre de los complejos fronterizos de la provincia de El Loa, en territorio chileno.

Las autoridades señalaron que esta medida continuará hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y permitan garantizar una circulación segura tanto para los usuarios como para quienes trabajan en el corredor fronterizo.

Recomiendan evitar viajes

Ante este panorama, se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y formales de comunicación y respetar las indicaciones de las autoridades competentes.

El tránsito hacia y desde el Paso de Jama permanecerá restringido mientras persistan las condiciones adversas y hasta que las rutas presenten condiciones adecuadas de transitabilidad.