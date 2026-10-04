Anuncian vientos intensos y lluvias en Jujuy: las zonas bajo alerta este domingo

Se vienen las lluvias a Jujuy: para cuándo están pronosticadas

Jujuy tendrá un domingo marcado por fuertes vientos en distintos sectores de la provincia y lluvias en San Salvador. Para esta tarde se anuncia un alerta amarillo por ráfagas que pueden superar los 100 km/h, mientras que en la capital provincial las precipitaciones comenzarían durante la segunda mitad de la jornada.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy: las zonas afectadas El alerta amarillo comprende a la Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Puna de Susques.

Las condiciones comenzarán durante la tarde de este domingo. En estas zonas se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

La advertencia se mantiene únicamente para este domingo, ya que no hay alertas vigentes para el comienzo de la semana.

Lluvias en San Salvador de Jujuy Para este domingo 4 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia una temperatura máxima de 21°C en San Salvador de Jujuy. Además, se esperan lluvias débiles desde la tarde y durante toda la noche, condiciones que continuarán durante el lunes. Para el inicio de la semana se pronostica una máxima de 20°C, con lluvias previstas a lo largo de toda la jornada. Pronostican lluvias y tormentas en Jujuy.

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