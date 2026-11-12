Se renovó la alerta amarilla por tormentas en Jujuy y alcanza a más regiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este jueves 12 de noviembre el sistema de alertas para la provincia de Jujuy, donde se mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas. La advertencia incluye ahora a distintas localidades de la Puna, mientras que para San Salvador de Jujuy también se anuncian lluvias y tormentas durante la tarde y la noche.
La actualización fue publicada a las 6:15 de la mañana y anticipa condiciones de inestabilidad en diferentes sectores de la provincia, en una jornada marcada por las altas temperaturas.
Alerta amarilla por tormentas en Jujuy
Qué regiones de Jujuy están bajo alerta amarilla
Según el informe oficial del SMN, la alerta amarilla por tormentas alcanza a las siguientes zonas:
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Puna de Cochinoca
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Puna de Humahuaca
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Puna de Rinconada
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Puna de Santa Catalina
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Puna de Tilcara
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Puna de Tumbaya
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Yavi
De acuerdo con el mapa de alertas, la advertencia rige para la tarde y la noche de este jueves 12 de noviembre. Para el viernes 13 y el sábado 14, esas zonas aparecen sin alertas vigentes en la actualización consultada.
Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy
Para la capital jujeña, el SMN anticipa una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 23°C durante este jueves. La mañana se presentará mayormente nublada, mientras que por la tarde y la noche se esperan tormentas.
La probabilidad de precipitaciones será de entre el 40% y el 70% durante ambos períodos, por lo que no se descartan lluvias en distintos puntos de la ciudad.
Pronóstico extendido para Jujuy
El calor continuará durante los próximos días. Para el viernes 13 se anuncia una mínima de 17°C y una máxima de 31°C, mientras que el sábado 14 las temperaturas oscilarán entre los 20°C y los 31°C.
El domingo 15 comenzaría un descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 28°C. Para el lunes 16 se prevén 26°C, el martes 17 alcanzará los 25°C y el miércoles 18 se espera una máxima de 26°C, según el pronóstico oficial para San Salvador de Jujuy.
Qué significa la alerta amarilla por tormentas
El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. SMN
Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad y mantenerse informado a través de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
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