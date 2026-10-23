Sigue el alerta amarilla en Jujuy y cambia nuevamente el tiempo este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente el alerta amarilla por fuertes vientos en sectores de la provincia de Jujuy para este viernes 23 y sábado 24 de octubre. Mientras tanto, el pronóstico anticipa un nuevo cambio en las condiciones del tiempo, con un marcado descenso de las temperaturas y probabilidades de lluvias durante el fin de semana.

Jujuy. Se mantiene el alerta amarilla por vientos para Jujuy: cómo sigue el tiempo

Según los datos publicados por el SMN este viernes a las 8:10, las advertencias alcanzan principalmente a sectores de la cordillera y la Puna jujeña. Por su parte, el pronóstico extendido de Meteored anticipa jornadas más frescas e inestables en San Salvador de Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por vientos para las zonas cordilleranas de Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina y Susques.

De acuerdo con el reporte oficial, la advertencia rige para este viernes 23 de octubre, durante la mañana y la tarde, y continuará el sábado 24 en el transcurso de la mañana y la tarde.

Además, el organismo emitió un alerta amarilla por viento Zonda para el sábado 24, durante la tarde, en las siguientes zonas:

Puna de Cochinoca

Puna de Humahuaca

Puna de Rinconada

Puna de Santa Catalina

Puna de Tilcara

Puna de Tumbaya

Yavi

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones oficiales.

Cambia el tiempo en San Salvador de Jujuy: baja la temperatura

Mientras continúan las advertencias en las zonas altas, el pronóstico de Meteored anticipa cambios importantes en las condiciones meteorológicas de San Salvador de Jujuy.

Para este viernes 23 de octubre se espera una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 14°C, con un 60% de probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el cambio más importante llegará el sábado 24, cuando la temperatura máxima descenderá hasta los 19°C y la mínima se ubicará en 11°C. Además, se pronostica un 80% de probabilidad de lluvias, con una acumulación estimada de 11 milímetros.

El domingo 25 continuará el descenso térmico, con una máxima de apenas 13°C y una mínima de 8°C. Para esa jornada también se prevé un 80% de probabilidad de precipitaciones, con acumulados cercanos a los 11 milímetros.

Pronóstico extendido para Jujuy: cómo seguirá el tiempo

De acuerdo con la información de Meteored, la inestabilidad continuará durante los primeros días de la próxima semana.

El lunes 26 de octubre se espera una leve recuperación de la temperatura, con una máxima de 19°C y una mínima de 7°C. La probabilidad de precipitaciones será del 80%.

Para el martes 27 se anticipa una máxima de 17°C y una mínima de 8°C, con un 90% de probabilidad de lluvias. Las condiciones se mantendrían similares el miércoles 28, con temperaturas entre los 11°C y 17°C y una probabilidad de precipitaciones del 90%.

Finalmente, el jueves 29 de octubre se pronostica una máxima de 16°C y una mínima de 12°C, también con un 90% de probabilidad de lluvias.

De esta manera, después de una jornada de viernes con temperaturas que podrían alcanzar los 28°C, San Salvador de Jujuy atravesará varios días de tiempo fresco, con máximas considerablemente más bajas y persistencia de condiciones inestables.

Recomendaciones ante el alerta amarilla

Ante la vigencia de las advertencias meteorológicas, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad del viento, asegurar los objetos que puedan ser desplazados y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En las zonas afectadas por viento Zonda, también se aconseja cerrar puertas y ventanas, evitar esfuerzos físicos intensos al aire libre y tomar precauciones ante la posible reducción de visibilidad.

Las condiciones meteorológicas pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.