Ingreso a primer año en Jujuy: se realizó el sorteo de las escuelas con sobredemanda

En el marco del proceso de ingreso a primer año de secundaria para el ciclo lectivo 2027 , este jueves 22 de octubre se realizó el sorteo correspondiente a las 22 escuelas de Jujuy que registraron sobredemanda de vacantes.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Lo que se sorteó es el día, hora, minutos y segundo para cada una de las 22 instituciones con sobredemanda.

Posteriormente, el sistema utiliza ese dato y lo comparará con el horario en el que cada estudiante realizó su preinscripción. La cercanía entre ambos determinará el orden para la asignación de las vacantes disponibles.

El examen de ingreso a primer año 2027 está previsto para el jueves 29 de octubre y se desarrollará de manera presencial en los establecimientos correspondientes. Los estudiantes deberán resolver actividades de Lengua y Matemática, con una duración de 80 minutos para cada área.

Más de 3.100 estudiantes se anotaron en colegios con examen de ingreso a primer año 2027. Conocé las vacantes, fechas y material de estudio.

Como parte de la preparación, los días 26 y 27 de octubre están previstas reuniones informativas e instancias de consulta, destinadas a que las familias y los alumnos puedan conocer las condiciones de la evaluación y despejar dudas antes de rendir.

El Ministerio de Educación de Jujuy puso a disposición materiales de estudio de Lengua y Matemática, con propuestas didácticas que permiten repasar contenidos y practicar actividades antes del examen. Los recursos se encuentran disponibles de manera digital en la página oficial educacion.jujuy.gob.ar/propuestas-didacticas-2/.

Para el día de la evaluación, los aspirantes deberán presentarse con 30 minutos de anticipación, llevar su DNI, útiles escolares y hojas en blanco. Las familias deberán prestar atención a las indicaciones particulares de cada institución para conocer el horario de presentación y la organización de la jornada.

Una vez concluida la instancia evaluativa, el cronograma continuará con la publicación de los resultados de asignación de vacantes, prevista para el 6 de noviembre. Posteriormente, los días 10, 11 y 12 de noviembre, las familias deberán realizar la inscripción presencial y presentar la documentación requerida para confirmar el banco.

Quienes no obtengan una vacante durante esta primera etapa tendrán una nueva oportunidad en la segunda preinscripción, prevista entre el 17 y el 19 de noviembre.

Toda la información sobre los establecimientos con examen, los resultados de preinscripción y el proceso de ingreso puede consultarse en el portal oficial de ingreso a primer año 2027.