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22 de octubre de 2026 - 16:43
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: se realizó el sorteo de las escuelas con sobredemanda

El procedimiento tiene el fin de asignar los lugares disponibles en las escuelas donde la cantidad de estudiantes preinscriptos superó la capacidad de las aulas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Resultado del sorteo de los colegios con sobredemanda

  • Colegio N° 1 Domingo Faustino Sarmiento: DÍA 14 / 19 HS / 8 MIN / 44 SEG

    • Localidad: Palpalá

    • Vacantes: 125

    • Preinscriptos: 155

  • Colegio Secundario de Artes N° 49: DÍA 17 / 2 HS / 50 MIN / 45 SEG

    • Localidad: Tilcara

    • Vacantes: 23

    • Preinscriptos: 45

  • Colegio Secundario N° 45: DÍA 17 / 3 HS / 34 MIN / 25 SEG

    • Localidad: Los Lapachos

    • Vacantes: 27

    • Preinscriptos: 39

  • Colegio Secundario N° 54: DÍA 16 / 0 HS / 25 MIN / 41 SEG

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 52

    • Preinscriptos: 61

  • Colegio Secundario N° 59 Olga Márquez de Arédez: DÍA 15 / 20 HS / 7 MIN / 14 SEG

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 166

    • Preinscriptos: 206

  • Colegio Secundario N° 64: DÍA 16 / 19 HS / 32 MIN / 21 SEG

    • Localidad: Perico

    • Vacantes: 56

    • Preinscriptos: 67

  • Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada: DÍA 14 / 20 HS / 22 MIN / 59 SEG

    • Localidad: Perico

    • Vacantes: 233

    • Preinscriptos: 254

  • Escuela de Comercio N° 1 Prof. José Antonio Casas: DÍA 18 / 12 HS / 7 MIN / 32 SEG

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 180

    • Preinscriptos: 290

  • Escuela de Educación Técnica N° 1: DÍA 16 / 10 HS / 54 MIN / 46 SEG

    • Localidad: La Quiaca

    • Vacantes: 125

    • Preinscriptos: 151

  • Escuela de Educación Técnica N° 1: DÍA 18 / 5 HS / 14 MIN / 12 SEG

    • Localidad: Monterrico

    • Vacantes: 66

    • Preinscriptos: 90

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado: DÍA 15 / 11 HS / 56 MIN / 57 SEG

    • Localidad: San Pedro

    • Vacantes: 168

    • Preinscriptos: 214

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 Gral. Savio: DÍA 18 / 6 HS / 28 MIN / 49 SEG

    • Localidad: Palpalá

    • Vacantes: 189

    • Preinscriptos: 309

  • Escuela de Educación Técnica N° 1 Ing. Luis Michaud: DÍA 14 / 23 HS / 1 MIN / 32 SEG

    • Localidad: El Carmen

    • Vacantes: 184

    • Preinscriptos: 191

  • Escuela de Educación Técnica N° 2 Dr. Horacio Guzmán: DÍA 17 / 21 HS / 35 MIN / 13 SEG

    • Localidad: San Pedro

    • Vacantes: 108

    • Preinscriptos: 112

  • Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín: DÍA 17 / 23 HS / 12 MIN / 15 SEG

    • Localidad: San Pedro

    • Vacantes: 172

    • Preinscriptos: 191

  • Escuela Normal Superior Gral. San Martín: DÍA 17 / 5 HS / 41 MIN / 54 SEG

    • Localidad: Libertador General San Martín

    • Vacantes: 113

    • Preinscriptos: 172

  • Escuela Normal Superior Juan Ignacio Gorriti: DÍA 18 / 17 HS / 41 MIN / 18 SEG

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 45

    • Preinscriptos: 230

  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete: DÍA 15 / 20 HS / 24 MIN / 30 SEG

    • Localidad: El Brete

    • Vacantes: 54

    • Preinscriptos: 102

  • Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias: DÍA 14 / 19 HS / 25 MIN / 15 SEG

    • Localidad: Humahuaca

    • Vacantes: 36

    • Preinscriptos: 54

  • Escuela Provincial de Artes N° 1 Medardo Pantoja: DÍA 17 / 4 HS / 23 MIN / 24 SEG

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 116

    • Preinscriptos: 214

  • Escuela Provincial de Comercio N° 1 Prof. Carlos Eusebio Ibarra: DÍA 14 / 11 HS / 50 MIN / 38 SEG

    • Localidad: San Salvador de Jujuy

    • Vacantes: 120

    • Preinscriptos: 128

  • Escuela Técnica N° 1 Maestro Humberto Samuel Luna: DÍA 15 / 1 HS / 27 MIN / 53 SEG

    • Localidad: Perico

    • Vacantes: 165

    • Preinscriptos: 185

Sorteo de ingreso a primer año: cómo se asignarán los lugares

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy.

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Lo que se sorteó es el día, hora, minutos y segundo para cada una de las 22 instituciones con sobredemanda.

Posteriormente, el sistema utiliza ese dato y lo comparará con el horario en el que cada estudiante realizó su preinscripción. La cercanía entre ambos determinará el orden para la asignación de las vacantes disponibles.

Ingreso a primer año 2027: cómo sigue el cronograma

  • Jueves 29 de octubre: instancia evaluativa en los establecimientos que la requieran.
  • 10, 11 y 12 de noviembre: presentación de documentación para confirmar la inscripción en escuelas sin sobredemanda.

Colegios en los que se rendirá examen

Más de 3.100 estudiantes se anotaron en colegios con examen de ingreso a primer año 2027. Conocé las vacantes, fechas y material de estudio.

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Cuándo será el examen y dónde conseguir el material para estudiar

El examen de ingreso a primer año 2027 está previsto para el jueves 29 de octubre y se desarrollará de manera presencial en los establecimientos correspondientes. Los estudiantes deberán resolver actividades de Lengua y Matemática, con una duración de 80 minutos para cada área.

Como parte de la preparación, los días 26 y 27 de octubre están previstas reuniones informativas e instancias de consulta, destinadas a que las familias y los alumnos puedan conocer las condiciones de la evaluación y despejar dudas antes de rendir.

El Ministerio de Educación de Jujuy puso a disposición materiales de estudio de Lengua y Matemática, con propuestas didácticas que permiten repasar contenidos y practicar actividades antes del examen. Los recursos se encuentran disponibles de manera digital en la página oficial educacion.jujuy.gob.ar/propuestas-didacticas-2/.

Para el día de la evaluación, los aspirantes deberán presentarse con 30 minutos de anticipación, llevar su DNI, útiles escolares y hojas en blanco. Las familias deberán prestar atención a las indicaciones particulares de cada institución para conocer el horario de presentación y la organización de la jornada.

Una vez concluida la instancia evaluativa, el cronograma continuará con la publicación de los resultados de asignación de vacantes, prevista para el 6 de noviembre. Posteriormente, los días 10, 11 y 12 de noviembre, las familias deberán realizar la inscripción presencial y presentar la documentación requerida para confirmar el banco.

Quienes no obtengan una vacante durante esta primera etapa tendrán una nueva oportunidad en la segunda preinscripción, prevista entre el 17 y el 19 de noviembre.

Toda la información sobre los establecimientos con examen, los resultados de preinscripción y el proceso de ingreso puede consultarse en el portal oficial de ingreso a primer año 2027.

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