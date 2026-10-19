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19 de octubre de 2026 - 12:52
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Las familias podrán conocer qué establecimientos tienen más aspirantes que vacantes y cómo continuará el proceso de asignación de bancos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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El proceso contempla diferentes etapas según la cantidad de preinscriptos que tenga cada institución educativa. Además, los establecimientos que cuentan con instancia evaluativa tendrán una fecha específica para realizar el examen.

Qué pasa con las escuelas que no tienen sobredemanda

Los colegios sin sobredemanda son aquellos en los que la cantidad de estudiantes preinscriptos es menor o igual al número de vacantes disponibles.

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En estos casos, la asignación del banco será directa, por lo que los aspirantes ya tendrán su lugar asignado en la institución elegida. Para confirmar la inscripción, las familias deberán presentar la documentación correspondiente en la escuela durante los días 10, 11 y 12 de noviembre.

Cómo se asignarán los bancos en las escuelas con sobredemanda

En los establecimientos donde la cantidad de aspirantes supere los bancos disponibles, la asignación se realizará mediante INPROJUY.

Este procedimiento está previsto para el jueves 22 de octubre, después de que se publique el listado de instituciones con sobredemanda.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

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Cuándo serán las instancias evaluativas

Las escuelas secundarias que contemplen una instancia evaluativa realizarán el examen el jueves 29 de octubre.

Cronograma de la inscripción a primer año 2027

Por lo tanto, el cronograma de las próximas etapas del ingreso a primer año queda de la siguiente manera:

  • Martes 20 de octubre: publicación de escuelas con y sin sobredemanda.

  • Jueves 22 de octubre: asignación de bancos a través de INPROJUY para escuelas con sobredemanda.

  • Jueves 29 de octubre: instancia evaluativa en los establecimientos que la requieran.

  • 10, 11 y 12 de noviembre: presentación de documentación para confirmar la inscripción en escuelas sin sobredemanda.

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