Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Este martes 20 de octubre se publicará el listado de escuelas secundarias de Jujuy con y sin sobredemanda de vacantes para el ingreso a primer año. Esta instancia permitirá conocer qué estudiantes tendrán asignación directa de banco y cuáles deberán esperar el procedimiento de distribución de lugares a través de INPROJUY.

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El proceso contempla diferentes etapas según la cantidad de preinscriptos que tenga cada institución educativa. Además, los establecimientos que cuentan con instancia evaluativa tendrán una fecha específica para realizar el examen.

Los colegios sin sobredemanda son aquellos en los que la cantidad de estudiantes preinscriptos es menor o igual al número de vacantes disponibles.

En estos casos, la asignación del banco será directa, por lo que los aspirantes ya tendrán su lugar asignado en la institución elegida. Para confirmar la inscripción, las familias deberán presentar la documentación correspondiente en la escuela durante los días 10, 11 y 12 de noviembre .

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Cómo se asignarán los bancos en las escuelas con sobredemanda

En los establecimientos donde la cantidad de aspirantes supere los bancos disponibles, la asignación se realizará mediante INPROJUY.

Este procedimiento está previsto para el jueves 22 de octubre, después de que se publique el listado de instituciones con sobredemanda.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Cuándo serán las instancias evaluativas

Las escuelas secundarias que contemplen una instancia evaluativa realizarán el examen el jueves 29 de octubre.

Cronograma de la inscripción a primer año 2027

Por lo tanto, el cronograma de las próximas etapas del ingreso a primer año queda de la siguiente manera: