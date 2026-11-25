Este jueves 26 de noviembre se conocerán los resultados de la segunda instancia de asignación de vacantes para el ingreso a primer año del secundario 2027 en Jujuy. El martes se realizó el sorteo destinado a las 24 instituciones educativas que registraron una cantidad de preinscriptos superior a los bancos disponibles.
El procedimiento permitió establecer un día, una hora, un minuto y un segundo para cada establecimiento educativo. Este momento se utiliza en el proceso de asignación de vacantes. De esta manera, los estudiantes cuya preinscripción se haya realizado en un horario cercano al momento sorteado para su escuela tendrán posibilidades de obtener un banco.
Los resultados podrán consultarse este jueves a través de la plataforma oficial ingreso2027.jujuy.edu.ar.
Ingreso a primer año en Jujuy (Foto ilustrativa)
Ingreso a primer año 2027: los momentos sorteados en los 24 colegios
1. Bachillerato Provincial N° 22 Héroes de Malvinas (Palpalá)
2. Colegio Secundario de Artes N° 49 (Tilcara)
3. Colegio Secundario de Artes N° 53 (Palpalá)
4. Colegio Secundario N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solórzano (San Salvador de Jujuy)
5. Colegio Secundario N° 34 (San Salvador de Jujuy)
6. Colegio Secundario N° 36 (Monterrico)
7. Colegio Secundario N° 39 (San Salvador de Jujuy)
8. Colegio Secundario N° 45 (Los Lapachos)
9. Colegio Secundario N° 47 Dr. René Favaloro (Libertador General San Martín)
10. Colegio Secundario N° 48 (San Salvador de Jujuy)
11. Colegio Secundario N° 54 (San Salvador de Jujuy)
12. Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada (Perico)
13. Escuela de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas (San Salvador de Jujuy)
14. Escuela de Educación Técnica N° 1 (La Quiaca)
15. Escuela de Educación Técnica N° 1 (Monterrico)
16. Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado (San Pedro)
17. Escuela de Educación Técnica N° 2 Prof. Jesús Raúl Salazar (San Salvador de Jujuy)
18. Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín (San Pedro)
19. Escuela Normal Superior Gral. San Martín (Libertador General San Martín)
20. Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias (Humahuaca)
21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 (Perico)
22. Escuela Provincial de Artes N° 3 Lola Mora (Libertador General San Martín)
23. Escuela Provincial de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano (Palpalá)
24. Escuela Provincial de Comercio N° 3 José Manuel Estrada (San Salvador de Jujuy)
Ingreso a primer año: cómo sigue el cronograma
La segunda instancia continuará con la publicación de los bancos asignados y la inscripción definitiva de los estudiantes..
Para quienes no obtengan una vacante, el Ministerio de Educación estableció una tercera instancia de preinscripción, en la que podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos.
-
Del 3 al 6 de diciembre: tercera preinscripción.
-
9 de diciembre: publicación de escuelas con sobredemanda.
-
10 de diciembre: nuevo sorteo de momentos.
-
12 de diciembre: publicación de vacantes asignadas.
-
14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva.
Por último, la reubicación de estudiantes que no hayan conseguido banco se realizará entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.