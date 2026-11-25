Ingreso a primer año 2027.

Este jueves 26 de noviembre se conocerán los resultados de la segunda instancia de asignación de vacantes para el ingreso a primer año del secundario 2027 en Jujuy. El martes se realizó el sorteo destinado a las 24 instituciones educativas que registraron una cantidad de preinscriptos superior a los bancos disponibles.

El procedimiento permitió establecer un día, una hora, un minuto y un segundo para cada establecimiento educativo. Este momento se utiliza en el proceso de asignación de vacantes. De esta manera, los estudiantes cuya preinscripción se haya realizado en un horario cercano al momento sorteado para su escuela tendrán posibilidades de obtener un banco.

Los resultados podrán consultarse este jueves a través de la plataforma oficial ingreso2027.jujuy.edu.ar.

Ingreso a primer año en Jujuy (Foto ilustrativa) Ingreso a primer año 2027: los momentos sorteados en los 24 colegios 1. Bachillerato Provincial N° 22 Héroes de Malvinas (Palpalá)

Vacantes: 78 | Preinscriptos: 90

Momento sorteado: día 17, 15:37:43. 2. Colegio Secundario de Artes N° 49 (Tilcara) Vacantes: 4 | Preinscriptos: 29

Momento sorteado: día 17, 12:01:55. 3. Colegio Secundario de Artes N° 53 (Palpalá) Vacantes: 27 | Preinscriptos: 58

Momento sorteado: día 18, 08:52:35. 4. Colegio Secundario N° 2 Francisca Triguero de Rocha Solórzano (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 120 | Preinscriptos: 349

Momento sorteado: día 17, 23:19:01. 5. Colegio Secundario N° 34 (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 34 | Preinscriptos: 57

Momento sorteado: día 17, 07:58:10. 6. Colegio Secundario N° 36 (Monterrico) Vacantes: 12 | Preinscriptos: 71

Momento sorteado: día 17, 15:31:30. 7. Colegio Secundario N° 39 (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 24 | Preinscriptos: 35

Momento sorteado: día 19, 10:58:06. 8. Colegio Secundario N° 45 (Los Lapachos) Vacantes: 7 | Preinscriptos: 14

Momento sorteado: día 19, 15:58:58. 9. Colegio Secundario N° 47 Dr. René Favaloro (Libertador General San Martín) Vacantes: 39 | Preinscriptos: 78

Momento sorteado: día 17, 13:23:35. 10. Colegio Secundario N° 48 (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 16 | Preinscriptos: 44

Momento sorteado: día 19, 12:39:19. 11. Colegio Secundario N° 54 (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 7 | Preinscriptos: 42

Momento sorteado: día 17, 05:24:11. 12. Escuela de Comercio N° 1 José Manuel Estrada (Perico) Vacantes: 15 | Preinscriptos: 125

Momento sorteado: día 18, 23:18:03. 13. Escuela de Comercio N° 2 Malvinas Argentinas (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 60 | Preinscriptos: 564

Momento sorteado: día 18, 04:45:09. 14. Escuela de Educación Técnica N° 1 (La Quiaca) Vacantes: 11 | Preinscriptos: 42

Momento sorteado: día 19, 10:50:21. 15. Escuela de Educación Técnica N° 1 (Monterrico) Vacantes: 5 | Preinscriptos: 54

Momento sorteado: día 19, 05:13:17. 16. Escuela de Educación Técnica N° 1 Cnel. Manuel Álvarez Prado (San Pedro) Vacantes: 12 | Preinscriptos: 87

Momento sorteado: día 17, 05:05:35. 17. Escuela de Educación Técnica N° 2 Prof. Jesús Raúl Salazar (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 32 | Preinscriptos: 625

Momento sorteado: día 19, 17:59:49. 18. Escuela Normal Superior Gral. José de San Martín (San Pedro) Vacantes: 24 | Preinscriptos: 130

Momento sorteado: día 19, 06:32:35. 19. Escuela Normal Superior Gral. San Martín (Libertador General San Martín) Vacantes: 28 | Preinscriptos: 179

Momento sorteado: día 17, 18:04:51. 20. Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 Coronel Arias (Humahuaca) Vacantes: 5 | Preinscriptos: 22

Momento sorteado: día 18, 21:06:19. 21. Escuela Provincial Agrotécnica N° 7 (Perico) Vacantes: 35 | Preinscriptos: 90

Momento sorteado: día 19, 11:20:18. 22. Escuela Provincial de Artes N° 3 Lola Mora (Libertador General San Martín) Vacantes: 35 | Preinscriptos: 84

Momento sorteado: día 19, 10:15:16. 23. Escuela Provincial de Comercio N° 2 Dr. Manuel Belgrano (Palpalá) Vacantes: 36 | Preinscriptos: 194

Momento sorteado: día 18, 19:24:36. 24. Escuela Provincial de Comercio N° 3 José Manuel Estrada (San Salvador de Jujuy) Vacantes: 244 | Preinscriptos: 287

Momento sorteado: día 19, 05:27:44. Ingreso a primer año: cómo sigue el cronograma La segunda instancia continuará con la publicación de los bancos asignados y la inscripción definitiva de los estudiantes.. Viernes 27 y lunes 30 de noviembre, y martes 1 de diciembre: confirmación del banco e inscripción definitiva. Para quienes no obtengan una vacante, el Ministerio de Educación estableció una tercera instancia de preinscripción, en la que podrán seleccionar hasta dos establecimientos educativos. Del 3 al 6 de diciembre: tercera preinscripción.

9 de diciembre: publicación de escuelas con sobredemanda.

10 de diciembre: nuevo sorteo de momentos.

12 de diciembre: publicación de vacantes asignadas.

14, 15 y 16 de diciembre: inscripción definitiva. Por último, la reubicación de estudiantes que no hayan conseguido banco se realizará entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.

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