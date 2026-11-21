Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: hasta 625 aspirantes para solo 32 bancos

El ingreso a primer año 2027 en Jujuy dejó cifras sorprendentes tras la publicación de los resultados de la segunda instancia de preinscripción. Uno de los casos más llamativos es el de la Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar", de San Salvador de Jujuy, donde se registraron 625 preinscriptos para apenas 32 bancos disponibles.

Esto significa que hay casi 20 aspirantes por cada vacante, una diferencia que refleja la elevada demanda que tiene esta institución educativa de la capital jujeña. De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Educación, son 24 los establecimientos que registraron sobredemanda en esta segunda etapa, distribuidos en diez localidades de la provincia. En conjunto, estas instituciones registraron 3.350 preinscripciones para 910 vacantes disponibles.

Cabe recordar que durante esta instancia cada estudiante pudo seleccionar hasta dos establecimientos educativos.

Ingreso a primer año 2027: las cinco escuelas con mayor sobredemanda en Jujuy Si se considera la diferencia entre la cantidad de preinscriptos y los bancos disponibles, tres instituciones de San Salvador de Jujuy, una de Palpalá y otra de Libertador General San Martín encabezan el listado.

Escuela de Educación Técnica N° 2 «Prof. Jesús Raúl Salazar» – San Salvador de Jujuy. Vacantes: 32.

Preinscriptos: 625.

Excedente de preinscripciones: 593

Escuela de Comercio N° 2 «Malvinas Argentinas» – San Salvador de Jujuy. Vacantes: 60.

Preinscriptos: 564.

Excedente de preinscripciones: 504. Colegio Secundario N° 2 «Francisca Triguero de Rocha Solórzano» – San Salvador de Jujuy. Vacantes: 120.

Preinscriptos: 349.

Excedente de preinscripciones: 229. Escuela Provincial de Comercio N° 2 «Dr. Manuel Belgrano» – Palpalá. Vacantes: 36.

Preinscriptos: 194.

Excedente de preinscripciones: 158. Escuela Normal Superior «Gral. San Martín» – Libertador General San Martín. Vacantes: 28.

Preinscriptos: 179.

Excedente de preinscripciones: 151. Solamente entre estas cinco instituciones se registraron 1.911 preinscripciones para 276 bancos disponibles. Cómo sigue el ingreso a primer año 2027 en Jujuy Tras conocerse el listado de establecimientos con sobredemanda, las familias deberán esperar la asignación de vacantes correspondiente a la segunda instancia. Las próximas fechas del cronograma son: Martes 24 de noviembre: asignación del momento a través de INPROJUY.

Jueves 26 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

Viernes 27, lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre: confirmación de vacantes e inscripción definitiva. Las familias deberán consultar los resultados a través de la plataforma oficial www.ingreso2027.jujuy.edu.ar y cumplir con los plazos establecidos para confirmar el banco asignado.

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