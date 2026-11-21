El lobo recibe a Madryn en un duelo picante.

Gimnasia de Jujuy afrontará un nuevo desafío en su camino hacia la Primera División. Este sábado 21 de noviembre, desde las 21:30, recibirá, como el año pasado a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto por el partido de ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

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El encuentro tendrá un condimento especial: ambos equipos volverán a enfrentarse en la misma instancia en la que protagonizaron una polémica eliminatoria durante la temporada 2025, marcada por la suspensión del partido de ida por decisión del árbitro Lucas Comesaña .

El conjunto dirigido por Hernán Pellerano llega a esta instancia después de vencer por 2 a 0 a Almirante Brown en los octavos de final, con goles de Mauro Cachi y Abel Argañaraz.

Por su parte, Deportivo Madryn consiguió la clasificación tras el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA, que dio por finalizado el encuentro suspendido ante Deportivo Maipú y mantuvo el resultado de 3 a 1 a favor del equipo patagónico.

Gimnasia buscará aprovechar la localía y el acompañamiento de sus hinchas para conseguir una diferencia que le permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta.

Bruno Amiconi será el árbitro del encuentro

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó las autoridades para el primer compromiso de la serie entre el Lobo y el Aurinegro.

Árbitro principal: Bruno Amiconi.

Primer asistente: Juan Del Fueyo.

Segundo asistente: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

El historial entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

Ambos equipos registran cinco enfrentamientos oficiales, incluyendo el partido suspendido de 2025 que la AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn.

El historial favorece al conjunto patagónico, con tres victorias, mientras que Gimnasia consiguió un triunfo y un encuentro fue empate.

Los antecedentes:

4 de julio de 2022: Gimnasia 0-0 Deportivo Madryn.

25 de marzo de 2023: Deportivo Madryn 3-1 Gimnasia.

30 de julio de 2023: Gimnasia 1-0 Deportivo Madryn.

19 de octubre de 2025: Gimnasia 0-3 Deportivo Madryn (fallo de la AFA).

2 de noviembre de 2025: Deportivo Madryn 1-0 Gimnasia.

El polémico antecedente con Lucas Comesaña

El 19 de octubre de 2025, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn se enfrentaron en el estadio 23 de Agosto por la ida de los cuartos de final del Reducido.

El Lobo ganaba por 1 a 0 con un gol de Alejandro Quintana cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió suspender el encuentro durante el entretiempo, tras denunciar presuntas amenazas por parte de dirigentes de la institución jujeña.

Durante el primer tiempo también se habían producido polémicas por una mano dentro del área de Deportivo Madryn que no fue sancionada como penal y la expulsión de Matías Noble.

ASÍ FUE EL POLÉMICO ARBITRAJE DE COMESAÑA EN JUJUY



Desde su salida al estadio 23 de Agosto, y hasta el entretiempo, así fue el polémico arbitraje de Lucas Comesaña en el primer tiempo del partido de ida de cuartos de final entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn pic.twitter.com/ivjfl26Uvf — Todo Jujuy (@diarioTodoJujuy) October 20, 2025

Días después, el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por perdido el encuentro a Gimnasia por 3 a 0. Posteriormente, la Justicia jujeña desestimó y archivó la denuncia penal presentada por Comesaña.

En el partido de vuelta, disputado en Puerto Madryn, el Aurinegro ganó por 1 a 0 y eliminó al Lobo con un resultado global de 4 a 0.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para avanzar a semifinales

Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva debido a su mejor desempeño durante la fase regular del campeonato. El equipo chubutense terminó cuarto en la Zona A con 60 puntos, mientras que Gimnasia ocupó la misma posición en la Zona B con 58 unidades.

Por lo tanto, el Lobo deberá imponerse en el resultado global de la serie para conseguir la clasificación. En caso de igualdad, avanzará Deportivo Madryn. La revancha está prevista para el sábado 28 de noviembre en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: día, horario y estadio