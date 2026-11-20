Femicidio en Salta: un policía mató a su expareja durante una mediación en un edificio municipal y después se quitó la vida.

Una mujer de 27 años perdió la vida tras recibir varios disparos de su expareja, un efectivo de la Policía de Salta que tenía el rango de cabo . El ataque ocurrió en el transcurso de una audiencia de mediación que se desarrollaba en una dependencia municipal de Chicoana .

Luego de dispararle, el hombre huyó del lugar, pero fue encontrado horas después en un terreno descampado y falleció cuando lo llevaban de urgencia a un centro de salud . La víctima fue identificada como Denis Viñabal y tenía dos hijas menores de edad.

El episodio se registró este jueves, alrededor de las 14 , en la sede del Centro de Mediación ubicada dentro del edificio de la Municipalidad de Chicoana , sobre la calle El Carmen . La joven se encontraba participando de una audiencia junto a su expareja cuando, de acuerdo con las primeras versiones, el policía habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos contra ella. La víctima fue alcanzada por múltiples balazos y falleció en el mismo sitio.

Luego del asesinato , el efectivo policial se dio a la fuga, lo que motivó un amplio procedimiento para dar con su paradero en diferentes puntos de la localidad salteña. Los trabajos de búsqueda incluyeron recorridas y rastrillajes que finalmente permitieron ubicarlo en un sector de fincas , cerca del cementerio de Chicoana .

El sospechoso, identificado como Carlos Enrique Pascal, de 32 años, fue hallado con heridas de extrema gravedad. De acuerdo con los primeros datos, se habría efectuado un disparo al verse rodeado por los policías que participaban del operativo. Aunque todavía presentaba signos vitales cuando recibió asistencia y fue evacuado de urgencia, bajo código rojo, hacia el hospital de la zona, falleció antes de llegar.

La investigación del femicidio

La investigación quedó bajo la dirección de María Luján Sodero Calvet, fiscal penal de la Unidad de Femicidios, quien viajó hasta Chicoana para supervisar y organizar las diligencias correspondientes. En la escena intervinieron especialistas de Criminalística y agentes de la Unidad UGAP, perteneciente al Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Por disposición de la fiscal, ambos cuerpos fueron enviados al Servicio de Tanatología Forense, donde se llevarán adelante los estudios de autopsia.

En paralelo, los investigadores iniciaron la revisión de las grabaciones de las cámaras de vigilancia con el objetivo de reconstruir los momentos previos y posteriores a la agresión, además de esclarecer cómo se desarrollaron los hechos que terminaron con el asesinato.

El episodio causó una profunda conmoción entre los habitantes de la localidad y planteó dudas acerca del contexto en el que se desarrollaba la mediación entre ambos. Las tareas investigativas siguen adelante para establecer qué desencadenó el ataque y conocer los antecedentes del vínculo que mantenían la víctima y el agresor.