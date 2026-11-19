Rodrigo de la Serna se molestó durante una entrevista y decidió irse sin contestar.

Con la llegada de Gordon a Netflix, Rodrigo de la Serna volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda mediática. El actor se pone en la piel del oscuro Aníbal Gordon en la nueva producción de Pablo Trapero, que desde su estreno despertó numerosas reacciones.

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La nueva serie de Netflix , Gordon, se convirtió en uno de los temas de conversación de los últimos días y tuvo como protagonista a Rodrigo de la Serna .

Bajo la dirección de Pablo Trapero, el actor interpreta a Aníbal Gordon , un personaje complejo y controvertido que generó comentarios y reacciones en distintos ámbitos.

Luego del estreno para la prensa, de la Serna inició una serie de entrevistas para presentar Gordon. Una de ellas fue con LAM , donde habló sobre su nuevo proyecto y compartió algunas reflexiones sobre la industria del espectáculo. Sin embargo, la charla tomó un rumbo inesperado y terminó de manera abrupta.

De la Serna no ocultó su satisfacción por el resultado de Gordon y destacó especialmente la experiencia de verla en una sala de cine. “Muy contento, felices. Ayer fue el estreno de prensa en una sala de cine y la verdad que verlo en pantalla grande te das cuenta que lo que armamos colectivamente, desde lo técnico y lo artístico, tiene una dimensión absolutamente cinematográfica”, comentó.

“Es una producción que está a la altura de las mejores producciones a nivel internacional. Cuando hay recursos, peleamos de igual a igual con el que venga. Mano a mano”.

La charla tomó otro rumbo cuando la periodista hizo referencia a una frase que De la Serna había pronunciado en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini. Durante aquella visita, el actor había reconocido que estaba atravesando “un año personal difícil”, pero no había profundizado sobre las razones detrás de esas palabras.

El momento de mayor incomodidad se produjo cuando la periodista quiso conocer el origen de los problemas personales que el actor había mencionado días atrás. “Sos muy querido para los argentinos, por lo que representás, los personajes que has hecho y contaste que tuviste un año difícil en lo personal. ¿Tiene que ver con algo familiar? ¿Por dónde viene?”, le consultó.

El incómodo momento entre Rodrigo de la Serna y una notera de LAMEl actor prefirió no responder una pregunta, saludó y se fue. https://t.co/DRxawMcErw — Resumido (@Resumidoinfo) November 19, 2026

De la Serna marcó rápidamente un límite: “Si es algo personal, corazón, no lo voy a ventilar, ¿me entendés?”. Lejos de cerrar el tema, la cronista volvió a preguntar y apuntó directamente a su situación sentimental: “¿Tiene que ver con alguna relación? Porque estuviste de novio hasta hace poquito”.

El actor comenzó a responder, pero se detuvo a mitad de la frase: “Tiene que ver con...”. Luego, al advertir el nombre del programa en el micrófono, cambió de actitud y expresó: “Claro, LAM. Beso grande, chicos. Viva la patria, que anden bien”.

De qué trata “Gordon”, la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna

La nueva apuesta argentina de Netflix, Gordon, está inspirada en hechos reales y toma como referencia las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, de Marcelo Larraquy.

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, la ficción aborda la vida de Aníbal Gordon y su evolución dentro del mundo delictivo hasta convertirse en una figura vinculada con la represión ilegal y la violencia paraestatal en las décadas de 1960 y 1970.

La miniserie retrata los primeros pasos de Gordon en el mundo delictivo, a través de robos y atracos, y muestra cómo luego se incorpora a estructuras de inteligencia y organizaciones parapoliciales, entre ellas la Triple A, hasta quedar ligado al aparato represivo de la última dictadura cívico-militar.