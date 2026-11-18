Tal como había anunciado previamente en sus plataformas digitales , Pity Álvarez presentó su más reciente lanzamiento musical. La canción se titula “Te entiendo” , fue compuesta hace varios años y ahora salió a la luz en colaboración con el artista español Leiva , quien además estuvo a cargo de la producción .

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“Esta canción la hice antes de caer en cana ”, se escucha decir a Álvarez en la introducción, justo antes de que empiece una melodía que remite a la época más destacada de Intoxicados y deja en evidencia la influencia musical de Andrés Calamaro .

La canción abre con una primera estrofa atravesada por la tristeza y la desilusión : “Cuando sientas que este mundo para vos terminó. Cuando creas que tu compañera te abandonó. No querés estar aquí ni tampoco allá. Tus amigos se asombran de vos”.

Además de la composición y su sonido de aire vintage , enmarcado dentro del género canción, el material audiovisual bajo la dirección de Milton Kremer refuerza esa mirada nostálgica y propone un viaje hacia los años más recordados de la carrera del músico.

El videoclip intercala escenas recientes de los artistas mientras interpretan “Te entiendo” con registros de archivo que repasan diferentes momentos de la trayectoria de Álvarez. Incluso se incorpora la conocida expresión “¿Tiene cambio de 100?”, una referencia directa al inicio de “Señor Kioskero”.

En sintonía con otras composiciones del músico, la letra gira en torno a los vínculos amorosos, las relaciones sentimentales difíciles y la posibilidad de reconstruirse cuando parece que todo se derrumbó. En el plano instrumental, predominan las guitarras acústicas y eléctricas, mientras que en los últimos segundos aparece el sonido de un sitar como detalle distintivo.

La situación judicial de Pity Álvarez

El lanzamiento de la canción se produjo en un momento en el que el músico se encuentra en la instancia decisiva del proceso judicial por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El viernes 13 de noviembre, los defensores de Álvarez, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, reclamaron que sea declarado inocente al argumentar que actuó para protegerse de una agresión. En caso de que ese pedido no prospere, propusieron como alternativa que se lo responsabilice por haber excedido los límites de la legítima defensa.

En su exposición ante el tribunal, los abogados defensores también pusieron en duda la validez de la pericia realizada por el Cuerpo Médico Forense y solicitaron que fuera anulada.

Por su parte, el fiscal federal Sandro Abraldes había reclamado una condena de 18 años y seis meses de cárcel por el delito de homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego. La sentencia se conocerá el viernes 20 de noviembre, cuando el tribunal comunique su decisión.