Declara la hermana de Pity Álvarez en el juicio: "No tengo un hermano violento"

Silvina Débora Álvarez , hermana de Pity Álvarez y una de las personas de su círculo más cercano , será la última en brindar su testimonio este viernes durante el juicio por el asesinato de Cristian Díaz . Debido al vínculo familiar , conoce de primera mano la situación del exvocalista de Intoxicados , acompaña de cerca su presente y suele compartir públicamente detalles sobre la vida cotidiana del músico.

En distintas intervenciones públicas , Silvina fue más allá de las cuestiones vinculadas al proceso judicial y expuso los problemas que atraviesa Pity a la hora de vincularse con las personas que lo rodean, además de situaciones que generan inquietud entre sus familiares.

Según explicó, el músico alterna períodos en los que consigue comunicarse y entablar diálogos con otros con etapas en las que vuelve a encerrarse en sí mismo . Incluso, recordó que en ciertas ocasiones Pity le manifestó su arrepentimiento y le pidió perdón por “ algunas cag ” que había cometido años atrás.

Una de las situaciones que mayor inquietud le genera a Silvina es el marcado estado de desconfianza que atraviesa su hermano, de 54 años . Según explicó, el músico permanece en una situación de temor constante , una conducta que no desaparece siquiera cuando se encuentra rodeado de sus familiares y personas cercanas.

Al referirse a este comportamiento, expresó: “Yo no tengo un hermano violento, pero el nivel de paranoia que maneja mi hermano es enorme”. Luego describió algunas de sus reacciones habituales: “Está en mi casa y cierra las ventanas, mira por abajo de la puerta de que no haya nadie. Él vive asustado permanentemente”. Las declaraciones fueron realizadas a fines de septiembre, durante una entrevista con el ciclo A la Barbarossa, emitido por Telefe.

Por último, la hermana del cantante sostuvo: “Entiendo todas las posiciones, pero está muy a la vista que Cristian tiene un problema severo. Quizás no tratado. No comprende la realidad como la vemos nosotros”.

Silvina, quien tiene dos años menos que el exlíder de Viejas Locas, también vinculó el temor constante de su hermano con ciertos comportamientos que mantuvo durante distintas etapas de su vida. De acuerdo con su relato, Cristian sentía que debía estar preparado para defenderse, una percepción que podría explicar por qué acostumbraba llevar armas. De todos modos, remarcó que nunca lo identificó con actitudes violentas y recordó: “Cristian nunca fue agresivo, en su vida lo vi agarrarse a piñas. No tengo la imagen de un hermano violento”.

El deterioro de Pity Álvarez después de la cárcel

Silvina también hizo hincapié en las consecuencias que tuvo el paso de su hermano por prisión en su estado de salud. De acuerdo con su testimonio, el encierro, la soledad y la imposibilidad de mantener un vínculo cercano con sus familiares agravaron una situación que ya resultaba delicada.

“El deterioro que sufrió cuando estuvo detenido fue tremendo. Lo agarró la pandemia detenido. Estuvo mucho tiempo aislado, sin siquiera ver a su madre, que ella nunca le fallaba. Estuvo en el peor de los escenarios. Preso, aislado de nosotros y sin saber qué pasaba”, rememoró.

En el contexto del proceso judicial por el asesinato de Cristian Díaz, perpetrado en julio de 2018 en Villa Lugano, la hermana del músico también puso en duda que el hecho de que Cristian esté presente en las audiencias sea suficiente para garantizar que pueda entender el desarrollo del juicio y las cuestiones que allí se debaten.

“En el juicio falta una parte, la parte de él. Su presencia, su estar. Asumiendo su responsabilidad o no. Puede estar de forma presencial en el juicio, pero realmente no está”, manifestó al referirse a las primeras jornadas del proceso, en las que el músico no compareció.

La madrugada en la que Pity se fue con el auto

Una de las situaciones que mayor alarma generó entre sus familiares tuvo lugar este año, durante las primeras horas del 22 de septiembre. En esa ocasión, Pity se subió a un vehículo y se marchó sin que nadie lograra impedirlo. Silvina explicó que existía un entendimiento previo para que el Volkswagen Bora de color gris permaneciera estacionado y no fuera utilizado.

“La madrugada que agarró el auto hubo un descuido. Fue un impulso de él, habíamos hecho un pacto de que ese auto no se movía. Si alguien lo agarraba tenía que estar en condiciones”, explicó.

Desde la perspectiva de Silvina, estos episodios están vinculados con la situación de salud mental que atraviesa el cantante. Sin embargo, sus declaraciones también reflejan la inquietud que le genera el miedo constante en el que vive el exintegrante de Viejas Locas. “Cristian vive asustado permanentemente”, sintetizó.

Pity Álvarez chocó su auto contra otro vehículo en una estación de servicio y huyó El accidente ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de La Paternal. Fuentes policiales indicaron que el cantante realizó una mala maniobra e impactó a un auto que cargaba nafta. https://t.co/5erA4DgBq1 — Filo.news (@filonewsOK) September 22, 2026

El vínculo de Pity Álvarez con su hija y el rol de Silvina

Silvina cumple una función de enlace entre su hermano y su hija adolescente, de 14 años. De acuerdo con lo que contó, es ella quien gestiona las transferencias mensuales destinadas a cubrir la manutención de la menor, debido a que el trato entre los distintos miembros de la familia es bastante limitado.

“Soy un poco la intermediaria de hacer los depósitos mensuales con la hija de Pity. Nosotros no tenemos mucho contacto como familia, pero me encargo de cumplir con la cuota alimentaria”, explicó.

Además, la mujer contó que padre e hija pudieron volver a acercarse mediante un encuentro terapéutico en el que participaron los dos. Según describió, la experiencia resultó favorable para ambos y generó una gran alegría en el músico.

“Hace poco hicieron terapia y Cristian salió contento, lo noté muy feliz. Según Cris, estuvo bueno. Salió contento y les hizo bien a los dos. Ella estaba feliz de hacer eso con él”, comentó.

La hermana del cantante remarcó que, más allá de los obstáculos y el escaso vínculo familiar, su hija sigue siendo una persona fundamental en la vida de Pity. “Cristian la tiene en su corazón a su manera. A pesar de todo, la tiene muy marcada”, expresó.

El testimonio de Silvina en la recta final del juicio

La jornada de este viernes comenzará a las 11.30 con la declaración de Silvina, quien será la última persona convocada a brindar testimonio en el proceso por el asesinato de Cristian Díaz. El músico no acudirá personalmente al tribunal y participará de la audiencia de manera virtual, a través de Zoom.

El juicio oral, iniciado el pasado 10 de agosto, se encuentra próximo a su resolución. Una vez finalizada la exposición de la hermana de Pity, las partes comenzarán a presentar sus argumentos finales. En primer lugar, intervendrá la querella; posteriormente, el miércoles 11 de noviembre, expondrá la fiscalía y, por último, la defensa tendrá su turno el viernes 13.