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4 de noviembre de 2026 - 09:35
Policiales.

Caso Loan: el juicio continúa en Corrientes con declaraciones de peritos y efectivos policiales

La nueva audiencia estará centrada en pruebas técnicas y ocho testimonios para reconstruir los operativos de búsqueda del niño.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caso Loan: el juicio continúa en Corrientes con declaraciones de peritos y efectivos policiales.

Caso Loan: el juicio continúa en Corrientes con declaraciones de peritos y efectivos policiales.

Este miércoles volverá a desarrollarse el juicio por la presunta sustracción y posterior ocultamiento de Loan Danilo Peña, el nene que desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y cuyo paradero continúa siendo desconocido.

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La nueva jornada estará dedicada a recibir los testimonios de efectivos policiales y especialistas que participaron de las tareas investigativas.

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La nómina de personas convocadas incluye a Marilú Vásquez, auxiliar en Pericias de Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la fuerza policial de Corrientes; y Verónica Reyes, sargento de la Policía salteña.

En representación de la Policía Federal Argentina brindarán testimonio Sergio Montenegro, suboficial; Uriel Rossi, inspector; y Fernando Lobo, subinspector, los tres vinculados a la División Unidad Búsqueda de Evidencias. También fueron convocados Walter Emanuel Sosa, integrante de la División Pericias Tecnológicas, y Ricardo Chevarlazk, médico forense de la División Medicina Legal.

Por otra parte, las partes acordaron prescindir de la declaración de Hernán Paul Alfonso, otro efectivo que figuraba entre los citados. En tanto, todavía queda pendiente definir qué ocurrirá con la convocatoria de otros testigos.

En lo que va del juicio, cuatro de los siete acusados que integran la causa principal ya brindaron su testimonio ante el tribunal. Se trata de la exintegrante del municipio María Victoria Caillava, Laudelina Peña, tía de Loan; su expareja, Antonio Bernardino Benítez, y Walter Maciel, quien se desempeñaba como comisario en la localidad de 9 de Julio.

Las sesiones del proceso judicial tienen lugar en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Según el calendario establecido, el desfile de testigos continuará durante las próximas semanas, con audiencias previstas para los miércoles y jueves hasta el mes de diciembre.

El otro expediente

De manera simultánea, continúa su curso una segunda línea de investigación relacionada con la posible obstaculización del avance de las pesquisas. En este expediente hay diez personas acusadas por distintos delitos, entre ellos, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Cuando desapareció, Loan tenía apenas cinco años. Su última aparición registrada fue el 13 de junio de 2024, mientras compartía una comida con sus familiares en el paraje Algarrobal.

A más de dos años de aquel episodio, todavía no hay noticias sobre el paradero del menor. Mientras tanto, el proceso judicial avanza en la provincia de Corrientes, donde las audiencias se llevan adelante en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

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La audiencia prevista para este miércoles está dedicada a incorporar elementos de carácter técnico al expediente. A través de las declaraciones de especialistas y efectivos de las fuerzas de seguridad, se intenta reconstruir cómo se llevaron adelante los operativos para encontrar al niño, cuáles fueron los protocolos aplicados y qué estudios se efectuaron durante la etapa inicial de las pesquisas.

En tanto, el juicio continúa avanzando mientras los familiares de Loan y la sociedad siguen aguardando información que permita esclarecer qué ocurrió y conocer dónde se encuentra.

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