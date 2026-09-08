Juicio por Loan: Laudelina Peña pidió perdón por sus mentiras

Uno de los momentos centrales del juicio ocurrió cuando Laudelina se refirió a las versiones que había brindado durante la investigación y que vinculaban la desaparición de Loan con un supuesto accidente.

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“ Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín ”, aseguró ante el tribunal.

De esta manera, volvió a rechazar aquella hipótesis y responsabilizó a quien era su abogado, José Fernández Codazzi, por la versión que había dado en los primeros meses de la causa.

Luego reconstruyó lo ocurrido el 13 de junio de 2024 , día en que Loan fue visto por última vez. Contó que llegó por la mañana a la casa de su madre, Catalina Peña, colaboró con los preparativos del almuerzo familiar y posteriormente acompañó durante parte del recorrido hacia el naranjal.

Según relató, llegó hasta una tranquera y decidió regresar junto a su sobrina Camila. Poco después recibió una comunicación de Antonio Benítez preguntándole si Loan había regresado a la vivienda porque el niño se había separado del grupo.

A partir de ese momento, aseguró, comenzó la búsqueda por caminos, zonas de monte y sectores cercanos a la vivienda.

Qué dijo sobre el comisario Walter Maciel

Una parte importante de su testimonio estuvo dedicada a la actuación del entonces comisario Walter Maciel, también acusado en la causa.

Laudelina contó que, al regresar a la casa de su madre mientras buscaban al niño, encontró allí al policía junto a María Victoria Caillava y otras personas. Según su versión, Maciel le habría indicado que todavía no podían realizar una denuncia por la desaparición porque debía transcurrir determinado tiempo.

También calificó como extraña la actitud que habría tenido el comisario dentro de la vivienda.

“Me pareció rara la actitud del comisario. Estábamos buscando a Loan y él le preguntaba a mi mamá cosas nada que ver”, sostuvo.

Según la acusada, mientras la familia intentaba encontrar al niño, Maciel mantuvo una conversación con Catalina Peña sobre fútbol y cuestiones religiosas. Posteriormente habría comenzado a consultar a José Peña sobre lo sucedido y anunció que buscaría más personal para reforzar el operativo.

Laudelina presentó estas circunstancias desde su propia percepción y como parte de su declaración ante el tribunal. Será ahora la Justicia la que deberá contrastar su relato con el resto de las pruebas y testimonios incorporados al juicio.

La comunicación que aseguraba que Loan había aparecido

Otro de los pasajes fuertes de su declaración estuvo relacionado con lo ocurrido durante la madrugada en la comisaría.

Laudelina afirmó que llegó a la dependencia aproximadamente a la 1 de la mañana y permaneció allí junto a Mónica Millapi y Daniel Ramírez. Según contó, alrededor de la 1.40 escucharon una comunicación policial que afirmaba que Loan había sido encontrado con vida en una tapera y estaba asustado.

La noticia generó inicialmente alivio entre quienes se encontraban allí. Sin embargo, con el correr de las horas comprobaron que esa información no era correcta.

“Nosotros escuchamos que había aparecido”, recordó al referirse a ese episodio.

Según explicó, posteriormente les dijeron que un dron habría detectado una fuente de calor, pero finalmente Loan no estaba en el lugar.

Laudelina también aseguró que permaneció durante horas en la comisaría y que, pese a haber sido trasladada supuestamente para declarar, esa madrugada no le tomaron formalmente testimonio.

El hallazgo del botín de Loan

Durante su extensa declaración, la tía de Loan también reconstruyó el momento en que apareció uno de los elementos más controvertidos de la investigación: el botín del niño.

Contó que al regresar al campo siguieron referencias que habían sido marcadas para identificar unas supuestas huellas. Según su versión, Maciel les indicó que no debían pisar ese sector porque sería examinado por peritos.

Laudelina aseguró que ingresaron entonces por otro lugar y que fue su hija Camila quien comenzó a revisar el barro con un palo hasta encontrar el calzado. El elemento fue extraído sin tomarlo directamente con las manos y dejado cerca de donde se encontraba el comisario.

Con esta declaración, Laudelina volvió sobre varios de los episodios ocurridos durante las primeras horas posteriores a la desaparición de Loan y modificó nuevamente aspectos de las versiones que había sostenido durante la investigación.

El juicio continuará con la incorporación de testimonios y pruebas mientras el Tribunal Oral Federal de Corrientes intenta reconstruir qué ocurrió con Loan Danilo Peña desde el 13 de junio de 2024.