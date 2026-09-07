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7 de septiembre de 2026 - 21:38
Policiales.

Muerte de una pareja en barrio Malvinas: el martes y el miércoles serán las autopsias

El fiscal regional Guillermo Beller explicó que la escena se aborda "bajo protocolo de homicidio", aunque aclaró que "por ahora no hay indicios claros de un hecho delictivo".

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Por  Federico Franco
Muerte de una pareja en el barrio Malvinas.

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En diálogo con Canal 4, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que los estudios se realizarán en jornadas separadas. “La autopsia va a practicarse mañana en el cuerpo de la persona femenina y pasado mañana con el masculino”, explicó.

El fiscal remarcó que, ante una muerte de estas características, el Ministerio Público de la Acusación aplica un protocolo específico para no descartar prematuramente ninguna posibilidad. “Se le llama muerte dudosa. Nosotros abordamos la escena como si fuera un homicidio, pero aclaro, no estoy diciendo que sea el caso, no sabemos cuál es la situación hasta que se practiquen las autopsia”, sostuvo Beller.

“En principio no nos encontramos con una escena que diera a parecer un homicidio”

No hay una hip&oacute;tesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de j&oacute;venes en barrio Malvinas

No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas

Uno de los datos centrales aportados por el fiscal es que, en la primera inspección, no se observaron elementos evidentes que permitan afirmar que se trató de un hecho delictivo.

“En principio no nos encontramos con una escena que diera a parecer que es lo que puede haber pasado un homicidio. No es lo que en principio al menos la escena arrojó”, indicó.

Beller fue cauteloso y aclaró que cualquier conclusión deberá esperar los resultados forenses: “No queremos adelantarnos porque la autopsia es la que va a determinar cuál fue la causa de muerte en ambos casos”, señaló.

También explicó que en este tipo de procedimientos se busca determinar si existen signos de violencia, presencia de sangre, armas u otros elementos que puedan orientar la investigación, pero que esa valoración final corresponde a los profesionales médicos.

Las próximas 48 horas serán claves

El fiscal detalló que el aviso inicial fue realizado por un vecino y que inmediatamente trabajaron en el lugar fiscales, ayudantes fiscales, personal de Criminalística, la Brigada de Homicidios, Policía y médicos.

Yo creo que en las próximas 48 horas vamos a estar en condiciones de poder afirmar si se trata de una investigación de un homicidio, de un delito o de lo que surja”, afirmó.

Por ahora, la investigación continúa abierta y sin una hipótesis confirmada. Los resultados de las autopsias serán determinantes para definir los próximos pasos.

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