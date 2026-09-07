Muerte de una pareja en barrio Malvinas: el martes y el miércoles serán las autopsias

La investigación por la muerte de dos jóvenes hallados sin vida este lunes en una vivienda de calle Sajama, en barrio Malvinas , tendrá en las próximas horas dos medidas clave: las autopsias que permitirán establecer la causa de muerte de ambos.

Jujuy. "No tenemos una hipótesis todavía", dijo el fiscal que investiga el caso de la pareja hallada en barrio Malvinas

Investigación. Encontraron a dos personas sin vida en una casa en el barrio Malvinas

En diálogo con Canal 4, el fiscal regional Guillermo Beller confirmó que los estudios se realizarán en jornadas separadas. “ La autopsia va a practicarse mañana en el cuerpo de la persona femenina y pasado mañana con el masculino ”, explicó.

El fiscal remarcó que, ante una muerte de estas características, el Ministerio Público de la Acusación aplica un protocolo específico para no descartar prematuramente ninguna posibilidad. “Se le llama muerte dudosa. Nosotros abordamos la escena como si fuera un homicidio, pero aclaro, no estoy diciendo que sea el caso, no sabemos cuál es la situación hasta que se practiquen las autopsia ”, sostuvo Beller.

Uno de los datos centrales aportados por el fiscal es que, en la primera inspección, no se observaron elementos evidentes que permitan afirmar que se trató de un hecho delictivo .

No hay una hipótesis confirmada sobre las causas de las muertes de la pareja de jóvenes en barrio Malvinas

“En principio no nos encontramos con una escena que diera a parecer que es lo que puede haber pasado un homicidio. No es lo que en principio al menos la escena arrojó”, indicó.

Beller fue cauteloso y aclaró que cualquier conclusión deberá esperar los resultados forenses: “No queremos adelantarnos porque la autopsia es la que va a determinar cuál fue la causa de muerte en ambos casos”, señaló.

También explicó que en este tipo de procedimientos se busca determinar si existen signos de violencia, presencia de sangre, armas u otros elementos que puedan orientar la investigación, pero que esa valoración final corresponde a los profesionales médicos.

Las próximas 48 horas serán claves

El fiscal detalló que el aviso inicial fue realizado por un vecino y que inmediatamente trabajaron en el lugar fiscales, ayudantes fiscales, personal de Criminalística, la Brigada de Homicidios, Policía y médicos.

“Yo creo que en las próximas 48 horas vamos a estar en condiciones de poder afirmar si se trata de una investigación de un homicidio, de un delito o de lo que surja”, afirmó.

Por ahora, la investigación continúa abierta y sin una hipótesis confirmada. Los resultados de las autopsias serán determinantes para definir los próximos pasos.