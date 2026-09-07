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7 de septiembre de 2026 - 20:12
Policiales.

Abra Pampa: manejaba borracho, atropelló a un adulto mayor y lo mató

El conductor de 30 años dio 2,43 g/l de alcohol en sangre. La víctima, de 76 años, murió horas después en el hospital de Abra Pampa.

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El hecho ocurrió en la intersección de avenida Mitre y avenida Independencia. Según la información policial, el propio automovilista manifestó que había colisionado con la víctima que iba en una bicicleta eléctrica.

Tras el impacto, el conductor de la bicicleta eléctrica quedó tendido e inconsciente sobre la calzada. A las 15.35 arribó una ambulancia del SAME y trasladó al hombre, de 76 años, hacia el Hospital Nuestra Señora del Rosario, donde quedó internado debido a las lesiones sufridas.

La víctima falleció horas después en el hospital de Abra Pampa

Horas más tarde, aproximadamente a las 23.45, las autoridades fueron notificadas desde el hospital sobre el fallecimiento del hombre de 76 años, a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. A partir del deceso, se aguardaban nuevas medidas dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación.

El conductor del automóvil permanece demorado en la Comisaría Seccional 16, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.

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