Abra Pampa: manejaba borracho, atropelló a un adulto mayor y lo mató

Terrible accidente en Abra Pampa.

Durante la tarde de este domingo, ocurrió un terrible accidente en la localidad de Abra Pampa donde un hombre de 30 años que dio 2,43 gramos de alcohol por litro de sangre atropelló a un adulto mayor de 76 años.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Mitre y avenida Independencia. Según la información policial, el propio automovilista manifestó que había colisionado con la víctima que iba en una bicicleta eléctrica.

Tras el impacto, el conductor de la bicicleta eléctrica quedó tendido e inconsciente sobre la calzada. A las 15.35 arribó una ambulancia del SAME y trasladó al hombre, de 76 años, hacia el Hospital Nuestra Señora del Rosario, donde quedó internado debido a las lesiones sufridas.

Personal de Seguridad Vial sometió al conductor del Chevrolet a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,43 g/l de alcohol en sangre. Tanto el automóvil como la bicicleta eléctrica quedaron secuestrados en el marco de la investigación.

La víctima falleció horas después en el hospital de Abra Pampa Horas más tarde, aproximadamente a las 23.45, las autoridades fueron notificadas desde el hospital sobre el fallecimiento del hombre de 76 años, a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. A partir del deceso, se aguardaban nuevas medidas dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación. El conductor del automóvil permanece demorado en la Comisaría Seccional 16, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.