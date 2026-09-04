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4 de septiembre de 2026 - 19:58
Policiales.

Conducía borracho por Ruta 9, escapó de la Policía y fue detenido en Tumbaya

Un conductor fue demorado en Tumbaya por conducir borracho por Ruta 9. Intentó escapar de la Policía.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Conducía borracho por Ruta 9, escapó de la Policía y fue detenidoen Tumbaya

Conducía borracho por Ruta 9, escapó de la Policía y fue detenido en Tumbaya

Un conductor fue demorado por manejar de manera peligrosa por la Ruta 9 a la altura de Tumbaya Grande, e intentar escapar de la Policía. Tras ser interceptado, personal de Seguridad Vial le realizó un test de alcoholemia que arrojó 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

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Circulaba en zigzag por Ruta 9

De acuerdo con la información policial, el Sistema de Emergencias 911 recibió una alerta por un auto que circulaba en sentido norte-sur realizando maniobras zigzagueantes sobre la Ruta Nacional 9. Ante la advertencia por la circulación peligrosa, unidades móviles se dirigieron hacia el sector y lograron localizar al vehículo señalado.

Los efectivos consiguieron detener inicialmente la marcha del automóvil y solicitaron al conductor la documentación correspondiente. Sin embargo, según lo informado, el hombre hizo caso omiso a la indicación policial y retomó la marcha. A partir de ese momento se inició una persecución para lograr detener nuevamente el vehículo.

Intentó escapar y persecución en Tumbaya

El operativo continuó hasta que los efectivos consiguieron interceptar el automóvil en la intersección de avenida Buenos Aires y 9 de Julio. En el vehículo viajaban dos hombres, quienes fueron trasladados posteriormente a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Una vez allí, intervino personal de Seguridad Vial, que realizó un test de alcoholemia al conductor. El resultado fue de 1,90 g/l de alcohol, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes por el hecho.

Otro borracho al volante

Un hombre fue demorado en Purmamarca luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta 4x4 en estado de ebriedad sobre la Ruta 52. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional 57.

Según la información policial, los efectivos tomaron conocimiento de que una camioneta circulaba de manera zigzagueante por la ruta, una maniobra que generaba riesgo para el resto de los conductores que transitaban por el sector. Ante esta situación, los agentes iniciaron la intervención y lograron detener la marcha del vehículo a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Nacional 52.

Una vez interceptado el rodado, se realizó el correspondiente control de alcoholemia al conductor. El resultado fue de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a su demora. Luego de confirmarse el resultado positivo del test, el hombre quedó demorado por personal de la Seccional 57 de Purmamarca.

El hecho vuelve a poner el foco en los riesgos que representa conducir después de consumir alcohol, especialmente en rutas donde circulan vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de gran porte.

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