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2 de septiembre de 2026 - 20:50
Purmamarca.

No fue una tragedia de milagro: manejaba borracho en una camioneta por Ruta 52

Un hombre fue demorado en Purmamarca tras ser detectado conduciendo en zigzag por la Ruta 52. El test de alcoholemia arrojó 1,45 g/l.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Imprudencia al volante en Purmamarca.

Imprudencia al volante en Purmamarca.

Un hombre fue demorado en Purmamarca luego de ser sorprendido conduciendo una camioneta 4x4 en estado de ebriedad sobre la Ruta 52. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría Seccional 57.

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Según la información policial, los efectivos tomaron conocimiento de que una camioneta circulaba de manera zigzagueante por la ruta, una maniobra que generaba riesgo para el resto de los conductores que transitaban por el sector.

Ante esta situación, los agentes iniciaron la intervención y lograron detener la marcha del vehículo a la altura del kilómetro 29 de la Ruta Nacional 52.

El test de alcoholemia dio positivo

Imprudencia al volante sobre Ruta 52 en Purmamarca.

Imprudencia al volante sobre Ruta 52 en Purmamarca.

Una vez interceptado el rodado, se realizó el correspondiente control de alcoholemia al conductor. El resultado fue de 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se procedió a su demora.

El episodio se produjo en un sector caracterizado por una importante circulación vehicular, por lo que la forma en la que se desplazaba la camioneta generó preocupación entre quienes advirtieron la situación. La intervención permitió retirar de circulación al conductor y evitar que continuara manejando en esas condiciones.

Lo demoraron tras el procedimiento

Luego de confirmarse el resultado positivo del test, el hombre quedó demorado por personal de la Seccional 57 de Purmamarca.

El hecho vuelve a poner el foco en los riesgos que representa conducir después de consumir alcohol, especialmente en rutas donde circulan vehículos particulares, transporte de pasajeros y unidades de gran porte.

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