APUAP: Profesionales de la administración pública realizarán abstención de tareas este viernes

A través de las redes sociales, la Asociación sindical que nuclea a todos los y las profesionales de la administración pública de Jujuy ( APUAP ) anunciaron una jornada provincial de lucha para este viernes 4 de septiembre.

Flagelo. El embarazo infantil sigue siendo una preocupación en Argentina: cuáles son los datos de Jujuy

Jujuy. Docentes y trabajadores estatales de Jujuy analizaron su realidad laboral en Política a las Brasas

De acuerdo al comunicado, la misma tendrá la modalidad de asistencia y retención de tareas de 8:30 a 12:30.

Así también adelantaron que realizarán una concentración en Capital ese viernes en la Plaza Belgrano con actividades de difusión sobre la situación que viven los profesionales de la administración pública en la provincia.

En tanto en el interior la medida será a través de cartelazos y ruidazos en diferentes Hospitales y reparticiones públicas desde las 10 de la mañana.

La medida, según las redes sociales, lleva el apoyo de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS).

Negociaciones paritarias

El secretario General de APUAP, Nicolás Fernández, dijo que en Jujuy no “existen paritarias” sino que son “conversaciones salariales”, y agregó que “en una paritaria normal uno se sienta a discutir con el empleador. Puede haber acuerdo o no, pero cuando existe se hace un acta, se homologa y se transforma en un convenio colectivo de trabajo”.

En ese marco, Fernández dijo que desde el gremio también reclaman que el adicional por responsabilidad profesional, correspondiente al reconocimiento del título universitario, alcance el 100%. Actualmente, según Fernández, representa el 75% de la parte remunerativa y bonificable del salario.

“El paro es siempre la última opción. No es una causa, sino una consecuencia de la falta de respuestas”, concluyó