Abel Pintos presentó "Ibuprofeno" y expresó su deseo de volver a Jujuy

Abel Pintos presentó “Ibuprofeno” , su nueva canción, y compartió detalles del proceso personal que inspiró la composición. En diálogo con Radio City, el artista habló sobre la paternidad, los miedos, la terapia y la importancia que adquirió la vida familiar en esta etapa.

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Antes de despedirse, también dejó un mensaje para el público jujeño y expresó su deseo de regresar con mayor frecuencia a la provincia. “Los extraño mucho. Me gustaría ir mucho más porque los quiero mucho y me siento muy querido allí” , manifestó el cantante a Radio City de Jujuy.

Abel contó que compuso “Ibuprofeno” durante el año pasado. Su proceso creativo comienza con momentos de reflexión que suele reservar para el final del día, cuando sus hijos ya duermen. “Me voy a un espacio que tengo en casa y me tomo un tiempo para reflexionar sobre las cosas que me pasaron ese día o sobre cuestiones generales que vengo acumulando”, explicó.

Esas ideas permanecen en su mente hasta convertirse en letra y música. Recién entonces graba la canción y la comparte con el equipo encargado de producirla.

El artista señaló que sus composiciones suelen contener conclusiones sobre historias o experiencias que atravesó. En este caso decidió trabajar de una manera diferente: “Ibuprofeno” refleja preguntas y procesos personales que todavía permanecen abiertos: “Es una especie de transmisión en vivo de lo que está pasando en mi mente y en mi corazón en esta etapa de mi vida”.

La paternidad detrás de “Ibuprofeno”

El cantante es padre de tres hijos de 18, 5 y 2 años. Verlos atravesar edades y realidades diferentes lo llevó a revisar sus propias emociones y su papel dentro de la familia. “Todos esos procesos suyos me están haciendo interpelarme y analizar mucho de lo que me pasa a la hora de ponerme en el rol de padre y de contención para ellos”, sostuvo.

En lugar de esperar hasta encontrar respuestas definitivas, Pintos decidió convertir esas inquietudes en una canción y compartirlas con el público mientras todavía intenta procesarlas.

Su inspiración también cambió con el paso del tiempo. Después de años en los que sus proyectos estuvieron orientados hacia objetivos externos, aseguró que actualmente presta mayor atención a lo que sucede dentro de su hogar. “Lo no pretencioso es hoy mi inspiración”, definió.

El amor de Abel y Mora

La familia y una mirada “hacia adentro”

Pintos explicó que mantiene sus proyectos y deseos profesionales, pero que muchos de sus sueños están actualmente relacionados con el crecimiento de sus hijos y la vida que construye junto a su esposa, Mora.

“Muchos de mis sueños, proyectos e ilusiones tienen que ver con lo compartido, con el sueño familiar y con el tipo de relación que nos gusta alimentar a diario con Mora”, expresó.

El artista la definió como su “compañera de vida” y destacó el valor que adquirieron para él situaciones cotidianas como almorzar juntos, conversar sobre lo sucedido durante el día o escuchar las preguntas de sus hijos. “Las cosas más sencillas son las que más me sorprenden y las que busco advertir a diario”, señaló.

Abel Pintos habló sobre sus miedos y la terapia

Las reflexiones presentes en “Ibuprofeno” también están atravesadas por la diferencia entre los miedos que funcionan como una advertencia y aquellos que surgen por las presiones o expectativas externas. “El miedo es necesario”, afirmó Abel. Sin embargo, consideró que los temores provocados por las expectativas ajenas pueden dejar de ser una señal de alerta y convertirse en una limitación.

“Cuando tengo menos cantidad de ese miedo paralizante, me siento más en calma”, explicó.

El cantante contó que hizo terapia en distintas etapas de su vida y que lleva siete años sosteniendo ese proceso. Según indicó, ese espacio le permite escucharse en voz alta y hablar de sus emociones sin juzgarse. “Hay cosas que no resolví, pero poder hablar de ellas abiertamente es, de alguna manera, resolverlas”, reflexionó.

Al finalizar la entrevista, Pintos celebró la posibilidad de compartir su nueva canción con el público jujeño y reiteró el cariño que siente por la provincia: “Me alegra mucho escucharlos y poder dejarles este beso y, sobre todo, esta canción nueva”.