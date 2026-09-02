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2 de septiembre de 2026 - 13:55
Recuerdo.

"No lo voy a olvidar nunca": el mensaje de un jujeño a Lionel Messi después de enfrentarlo

Maximiliano Alonso integró el cuerpo técnico de Bolivia, estuvo a pocos metros del capitán argentino y pudo hablar con él después del partido.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Maximiliano Alonso - Preparador fisico Jujeño
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En aquel encuentro, Messi convirtió tres goles y volvió a demostrar una capacidad que, según Alonso, resulta difícil de dimensionar desde afuera. Después del partido, el jujeño pudo saludarlo, sacarse una foto y agradecerle personalmente por todo lo conseguido con la camiseta argentina. “Una cosa es verlo por televisión y otra es tenerlo ahí, a cinco metros, y ver la picardía con la que juega”, expresó Alonso en diálogo con TodoJujuy.

Cómo vivieron los jugadores bolivianos enfrentar a Messi

Bolivia llegaba al partido con tres victorias consecutivas y un plantel entusiasmado. Sin embargo, el cuerpo técnico sabía que enfrentaría al vigente campeón y a un futbolista capaz de cambiar el desarrollo del encuentro en cualquier momento. “Ese día lo sufrimos mucho”, reconoció Alonso. Después del partido, conversó con los jugadores bolivianos sobre las dificultades que encontraron para marcar al capitán argentino.

“Me decían que no sabían para dónde arrancaba, si le pegaba al arco, daba un pase o enganchaba. Es un futbolista que no es predecible”, explicó.

Messi terminó convirtiendo tres goles. Para Alonso, observarlo desde tan cerca permitió comprender detalles de su juego que no siempre se perciben a través de una transmisión televisiva. También destacó el respeto que genera entre compañeros y rivales, tanto dentro como fuera de la cancha. “Transmite algo que es difícil de explicar”, aseguró.

El encuentro de Maximiliano Alonso con Lionel Messi

Cuando terminó el partido, Alonso ingresó al campo para acompañar a los futbolistas bolivianos, como acostumbraba hacer independientemente del resultado. En ese momento se encontró frente a frente con Messi. “Me lo topé y me estiró la mano. Creo que no me la lavé durante cinco días”, contó entre risas.

Más tarde, en uno de los pasillos del estadio, Messi le entregó su camiseta al capitán boliviano. Alonso aprovechó ese momento para pedirle una fotografía y decirle unas palabras. “Más allá de que hoy hayamos sido rivales, soy argentino y lo que hiciste por mi país y por mi Selección no lo voy a olvidar nunca. Así como yo, todo el país te lo agradece”.

Según relató el preparador físico, Messi lo miró, sonrió y le respondió: “Gracias”. “Fue algo increíble. Es una persona muy humilde”, sostuvo Alonso, quien guardó la fotografía como recuerdo de una noche en la que debió enfrentar desde el banco rival al máximo referente de la Selección argentina.

“Su ausencia va a dejar un vacío”

Alonso también reflexionó sobre lo que significará para el fútbol argentino una futura ausencia del capitán. Consideró que el país seguirá produciendo grandes jugadores, aunque será difícil encontrar otro futbolista con una influencia similar.

“Seguramente su ausencia va a dejar un vacío. Argentina es cuna de jugadores y en algún momento tendremos la posibilidad de tener otro gran futbolista, pero difícilmente podamos igualar lo que fue Messi y lo que significó para el fútbol mundial”, afirmó.

El jujeño valoró además la conducta de Messi fuera del campo, su relación con la familia y la manera en la que se desenvolvió durante su carrera.

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