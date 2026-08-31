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31 de agosto de 2026 - 11:55
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Terror en un piso 12: el jujeño que quedó en medio del terremoto en Colombia

El artista jujeño contó cómo vivió el terremoto en Colombia, la evacuación desde un piso 12 y las horas de incertidumbre antes de regresar al país

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Terror en un piso 12: el jujeño que quedó en medio del terremoto en Colombia

Terror en un piso 12: el jujeño que quedó en medio del terremoto en Colombia

El jujeño Tiziano Cruz vivió de cerca el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto y que tuvo epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El movimiento fue percibido en Bogotá y en distintas regiones del país, mientras que las consecuencias más graves se registraron en otras zonas de Colombia.

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De regreso en Jujuy, Cruz relató en Canal 4 cómo atravesó una experiencia que definió como uno de los momentos más difíciles de su viaje.

Tiziano Cruz y una evacuación que no olvidará

El jujeño se encontraba alojado en un hotel de Bogotá cuando comenzó el movimiento. Según recordó, estaba en el piso 12 y en un primer momento no lograba comprender qué estaba ocurriendo.

Todo empezó a temblar”, contó. A la incertidumbre se sumaron las sirenas en las calles y las indicaciones para evacuar el edificio.

Para Cruz, la situación fue particularmente impactante porque no estaba familiarizado con este tipo de emergencias. “Uno no sabía cómo reaccionar”, explicó al recordar aquellos primeros instantes.

El momento de mayor tensión llegó cuando debieron abandonar el hotel por las escaleras.

Los minutos más terroríficos fueron bajar las escaleras porque estábamos en el piso 12”, relató.

Una vez en la calle, se encontró con una Bogotá alterada por el sismo, con numerosas personas fuera de los edificios y dificultades para comunicarse.

“La calle era un caos”

Cruz aseguró que, al llegar a la planta baja, todavía desconocían la verdadera dimensión de lo sucedido.

La calle era un caos y no entendíamos qué era lo que pasaba”, recordó. Además, explicó que las dificultades de conexión complicaron todavía más la situación: durante varias horas tuvo problemas de señal y sus familiares y allegados no podían saber con precisión cómo se encontraba.

En Bogotá las autoridades reportaron principalmente grietas y daños menores en edificaciones, sin las consecuencias registradas en otras regiones del país. El terremoto fue sentido en numerosos departamentos y provocó fuertes daños especialmente en sectores de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

El regreso a Argentina después del terremoto

La coincidencia quiso que Cruz tuviera previsto regresar a Argentina ese mismo día. Sin embargo, la emergencia también tuvo consecuencias sobre los traslados y los operativos de seguridad.

Esa tarde tenía avión para regresar, por suerte, a Argentina”, señaló. Los vuelos sufrieron demoras y finalmente llegó al país durante la madrugada.

Ya lejos de Colombia, el artista destacó que pudo regresar sin inconvenientes personales, pero puso el foco en las consecuencias que dejó el terremoto para miles de habitantes.

“Por suerte estoy bien, pero lamentamos todo lo que pasó con el pueblo colombiano, que fue y sigue siendo tristísimo”, expresó.

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