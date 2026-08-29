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29 de agosto de 2026 - 08:33
Deportes.

Tiene 8 años, es jujeño y llegó a un selectivo de Estudiantes de La Plata

Ciro Furey participó en un torneo del Pincha y comenzó un proceso de seguimiento. Entrena desde los 4 años y juega como volante.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Ciro Estudiantes de La Plata

Ciro Furey tiene 8 años, juega al fútbol desde muy pequeño y recientemente participó en un selectivo de Estudiantes de La Plata. El futbolista jujeño disputó un torneo con la camiseta del Pincha y comenzó un proceso de evaluación que podría abrirle nuevas oportunidades.

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El niño llegó a la prueba por recomendación de sus entrenadores, luego de que referentes vinculados con clubes de Primera División consultaran por jugadores con proyección en Jujuy. “Confiaron en nuestro criterio y nos preguntaron si teníamos algún chico con condiciones que estuviera jugando bien. Hablamos con los padres de Ciro, pudieron viajar y se concretó esta oportunidad”, explicó el entrenador Gabriel Tolay en diálogo con TodoJujuy.

Cómo llegó Ciro al selectivo de Estudiantes

El contacto surgió a través de entrenadores que comenzaron trabajando en escuelas de fútbol y actualmente se desempeñan en clubes de Primera División. La relación profesional, las capacitaciones compartidas y el conocimiento del trabajo realizado en Jujuy permitieron acercar el nombre del pequeño jugador.

Ciro viajó y participó en un torneo con el selectivo de Estudiantes. Según su entrenador, mostró un buen desempeño durante la experiencia. “Hizo el torneo de buena manera. Lo único que le pedimos es que disfrute estas oportunidades y que siga así”, señaló Tolay.

El niño contó que pudo jugar tranquilo y sin sentir una presión especial. Volante por derecha y admirador de Lionel Messi, aseguró que disfrutó la experiencia y recibió las felicitaciones de sus compañeros al regresar a Jujuy.

Un proceso que continuará torneo tras torneo

La participación en el selectivo no significa que Ciro haya sido fichado definitivamente por Estudiantes. Su entrenador aclaró que se trata de un proceso de seguimiento en el que los responsables del club analizarán su evolución. “Seguramente lo seguirán llamando para jugar distintos torneos, representando la camiseta de Estudiantes. Esto es un proceso y tiene una evolución: lo van evaluando torneo tras torneo”, explicó.

El seguimiento también contemplará su desempeño cotidiano en Jujuy. Para eso, el cuerpo técnico local brindará referencias sobre su desarrollo y la manera en que compite con su equipo de origen. “Van a observar cómo se desenvuelve en la provincia y cómo juega en su club. Nosotros también aportaremos referencias”, agregó el entrenador.

Entrena desde los 4 años

Tolay acompaña a Ciro desde que tenía 4 años. Durante ese tiempo pudo observar su crecimiento y la relación que desarrolló con el fútbol. “Lo conocemos desde muy chico y sabemos que el fútbol es su vida, que le encanta jugar. Darle la oportunidad de lucirse y de vestir una camiseta como la de Estudiantes nos pone muy felices”, expresó.

El entrenador remarcó que el principal objetivo es que el niño disfrute esta etapa sin perder de vista que todavía se encuentra en pleno proceso de formación.

La distancia, un desafío para los jugadores de Jujuy

La historia de Ciro también refleja las dificultades que enfrentan los jóvenes futbolistas jujeños para ser observados por instituciones nacionales. Según Tolay, la distancia con provincias como Córdoba y Santa Fe, donde existe una mayor concentración de clubes, reduce las posibilidades de participar regularmente en captaciones. “Estamos en Jujuy y un poco apartados de los lugares donde hay más clubes. Por eso confían en entrenadores de la provincia para que funcionemos como referentes y recomendemos chicos”, indicó.

En ese contexto, la escuela busca convertirse en un puente entre los jugadores locales y las instituciones que buscan nuevos talentos. “Tratamos de hacer la conexión entre los chicos de acá y los clubes que puedan preguntar por ellos. Nuestra idea es seguir generando oportunidades”, concluyó.

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