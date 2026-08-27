Dos categorías, dos títulos: la destacada actuación de un jugador jujeño de tenis de mesa

Moisés Gallo Rocha tuvo una destacada participación en el Torneo Regional Abierto “Madre de Ciudades” de tenis de mesa , disputado los días 15 y 16 de agosto en el Nodo Tecnológico de La Banda, Santiago del Estero. El representante jujeño compitió en dos categorías y obtuvo el primer puesto en ambas: caballeros mayores de 24 y caballeros mayores de 30 años. Sus resultados formaron parte de una actuación sobresaliente de la delegación provincial, que regresó con un total de 15 medallas.

Además de competir, Gallo Rocha trabaja desde hace años como entrenador y dirigente. Su historia dentro de la disciplina comenzó como jugador y luego se extendió hacia la formación de nuevos deportistas y la organización del circuito provincial. “Empezó todo siendo jugador. Después fui involucrándome en la parte de entrenador y luego en la dirigencial” , contó.

El doble campeón explicó que la provincia cuenta con una competencia interna consolidada y espacios de práctica distribuidos en seis localidades. “Tenemos bastante desarrollado el tenis de mesa en lo competitivo. Estimulamos principalmente la competencia provincial y también articulamos con el circuito regional y el nacional” , señaló.

Uno de los principales puntos de desarrollo fue Libertador General San Martín, donde la Asociación Jujeña comenzó a trabajar en 2007. Entre 2012 y 2013 se sumó San Salvador de Jujuy, mientras que Perico también avanzó con la formación de jugadores.

Cada localidad posee un referente que cumple diferentes funciones: coordina los entrenamientos, difunde la disciplina y acompaña a quienes quieren comenzar a practicarla. “Las localidades se fueron sumando progresivamente y cada una se desarrolló con su referente”, explicó Gallo Rocha.

Entrenar de manera continua, una de las claves

En San Salvador de Jujuy, los jugadores cuentan con un espacio cedido por la Dirección de Deportes municipal. La posibilidad de entrenar en días y horarios establecidos permitió mejorar la planificación.

Gallo Rocha remarcó que disponer de un lugar fijo representa uno de los mayores desafíos para los deportes individuales. “Tuvimos la dicha de contar con un espacio que nos permitió sostener un trabajo continuo. Poder practicar en días y horarios fijos permite armar un plan mucho más serio”, aseguró.

Esa continuidad permitió que jugadores de distintas edades pudieran prepararse para competencias como el Regional disputado en Santiago del Estero. La delegación jujeña estuvo integrada por nueve representantes y consiguió cinco medallas de oro, tres de plata y siete de bronce. Hubo actuaciones destacadas en las categorías Sub 15 y Sub 17, además de las divisiones Todo Competidor y sénior.

El nivel de Jujuy en el escenario nacional

Aunque la provincia mantiene un circuito interno activo, Gallo Rocha reconoció que todavía existe una distancia con algunas de las principales escuelas del país. “Tenemos jugadores que están en buen nivel, pero nacionalmente todavía estamos un poco detrás de provincias como Buenos Aires o Mendoza”, sostuvo.

El mayor número de deportistas, la frecuencia de los viajes y la cercanía con otros torneos brindan ventajas a esos distritos. Sin embargo, destacó el desarrollo alcanzado por Jujuy en relación con su cantidad de habitantes. “Si consideramos la estructura de la provincia, el circuito es bastante próspero. Tenemos una gran cantidad de jugadores en función de nuestra población total”, afirmó.

Mucho más que velocidad y reflejos

El jugador también explicó las características que diferencian al tenis de mesa del ping-pong recreativo. Mientras que el segundo término suele utilizarse para las partidas informales, el tenis de mesa competitivo exige dominio técnico, desplazamientos y capacidad para interpretar la trayectoria de la pelota. “Lo esencial es la lectura de la pelota. Se le puede dar mucho efecto y golpearla en diferentes lugares. Eso genera la dificultad del deporte, más allá de los reflejos y la velocidad”, detalló.

Las personas interesadas en comenzar a practicar pueden comunicarse con la cuenta de Instagram de Tenis de Mesa Jujuy. Allí recibirán información sobre el referente y el espacio disponible en cada localidad. Luego de conseguir dos títulos en una misma competencia, Gallo Rocha buscará continuar aportando al crecimiento de una disciplina que suma jugadores y representación en distintos puntos de la provincia.