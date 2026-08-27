ChangoMâs lanzó súper ofertas y sortea un chango de compras por hora

Changomas.

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país celebra un nuevo aniversario “CumpleMâs” con una propuesta llena de superofertas, descuentos y promociones únicas en cientos de miles de productos durante todas las semanas, opciones de financiación en artículos seleccionados y el sorteo de un chango de compras completo por hora, por día, durante todo el mes de septiembre.

¿Cómo participar? Por cada $5.000 de compra, en cualquiera de las sucursales ChangoMâs del país, los clientes sumarán una chance para participar del sorteo de +700 changos de compra. Además:

Quienes adquieran productos de marcas participantes, sumarán chances adicionales.

Los clientes socios de MâsClub duplican sus chances de ganar.

de ganar. Quienes realicen sus compras a través de www.MasOnline.com.ar triplican sus posibilidades. Changomas. En cada uno de los tickets de compra, el cliente podrá ver reflejada la cantidad de chances acumuladas y la posibilidad de escanear un código QR para que pueda ingresar todos sus datos y formar parte del sorteo.

Por otro lado, se podrá participar sin obligación de compra, por lo que quienes quieran hacerlo solo tienen que acercarse al sector de Atención al Cliente de cada sucursal y entregar un dibujo a mano, coloreado, con los datos personales que acrediten su identidad. Una vez verificados los mismos, recibirán un mail con la confirmación de su participación.

En este mes de celebración, ChangoMâs ofrece no solo las mejores oportunidades de compra y el mejor surtido para aprovechar, sino también la posibilidad de acceder a increíbles premios que acompañen el presupuesto de las familias argentinas y mejoren la experiencia de compra todos los días. CONTENIDO EXTERNO. Ofertas de Changomas.

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