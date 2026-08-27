Súper Fin de Mes: ofertas, promociones y beneficios para cerrar agosto

Con agosto llegando a su fin, llega a Supermercados Comodín el Super Fin de Mes, una propuesta llena de ofertas, financiación y beneficios durante los últimos días de agosto.

La acción comenzará este jueves 27 y se extenderá hasta el domingo 30 de agosto en las sucursales minoristas y mayoristas de la cadena, con promociones en miles de productos de categorías como almacén, limpieza y perfumería.

Para sumar más alternativas de ahorro, del viernes 28 al lunes 31 habrá 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.

Y para quienes quieran ahorrar aún más, este viernes también estará vigente el beneficio de MODO, con un 20% de reintegro en compras realizadas con tarjetas de crédito o débito a través de la app del banco. El beneficio tiene un tope de $15.000 de reintegro por banco y por mes.

Quienes prefieran hacer sus compras desde casa también podrán acceder al Super Fin de Mes a través de Comodín en Casa, la tienda online de la cadena, con opción de retiro en tienda o envío a domicilio. Además, tendrán $5.000 de descuento utilizando el código FINDE5000. Con esta propuesta, Supermercados Comodín busca acompañar a sus clientes en el cierre de mes, reuniendo en pocos días distintas opciones de ofertas, financiación y beneficios para ahorrar más, tanto en las sucursales como desde la tienda online. Contenido externo

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