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27 de agosto de 2026 - 12:48
Jujuy.

Los Pumas en Jujuy: habilitan un punto físico para la venta de entradas

La venta presencial funcionará este viernes 28 y sábado 29 en el primer piso del Shopping, antes del partido entre Argentina y Australia.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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La novedad representa una nueva posibilidad para quienes todavía no consiguieron su localidad, ya que previamente el presidente de la Unión Jujeña de Rugby había confirmado que las entradas para el encuentro estaban agotadas.

Ahora, la apertura de este punto presencial genera una nueva oportunidad para la comunidad jujeña que busca estar presente en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año en la provincia.

Dónde y cuándo comprar las entradas

El nuevo punto de venta funcionará en el primer piso del Shopping y estará habilitado en los siguientes horarios:

  • Viernes 28 de agosto: de 10:30 a 13 y de 16 a 20 horas.
  • Sábado 29 de agosto: de 10:30 a 12 horas.

La alternativa presencial permitirá que quienes no pudieron acceder a una entrada anteriormente tengan una nueva oportunidad de conseguir su localidad antes del partido.

Una nueva oportunidad tras anunciarse entradas agotadas

Días atrás, desde la Unión Jujeña de Rugby se había informado que las entradas disponibles para el encuentro ya se encontraban agotadas, en medio de una fuerte expectativa por la llegada del seleccionado argentino a la provincia.

Por este motivo, la habilitación de un punto físico de venta aparece como una buena noticia para los aficionados jujeños que todavía buscaban la posibilidad de asistir al encuentro.

Hasta el momento no se informó públicamente cuántas localidades estarán disponibles en este nuevo punto de venta.

Los Pumas reciben a Australia en Jujuy

El partido entre Los Pumas y Australia se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 16 horas, en el estadio 23 de Agosto.

El encuentro volverá a reunir al seleccionado argentino de rugby con el público jujeño y será uno de los principales acontecimientos deportivos del fin de semana en la provincia.

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