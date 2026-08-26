Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano

Por el partido entre Los Pumas y Australia, que se jugará este sábado en el Estadio 23 de Agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso un operativo especial de tránsito y transporte en distintos sectores cercanos al escenario deportivo.

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que desde las 13:00 comenzarán las principales modificaciones en la circulación vehicular y en los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

Cómo cambiarán los recorridos de los colectivos A partir de las 13:00, las líneas que circulan habitualmente por la zona modificarán sus trayectos. Hacia el centro: Av. Savio, Paso a Nivel Riobamba, Pco. Posadas, Pco. Marshke, H. Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pje. Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual. Hacia la zona sur: Av. El Éxodo, recorrido habitual, Pueyrredón, Alem y Av. Savio.

Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano Interrupciones de tránsito desde las 13 El operativo también contempla interrupciones vehiculares en diferentes intersecciones:

Av. Savio, ingreso a Abraham Lincoln.

Abraham Lincoln y Taboada.

Av. Pco. Marshke, ingreso a la altura de la Rotonda de Las Américas.

Derivador de ingreso a Av. Savio, a la altura de la Rotonda de Las Américas.

Éxodo y Pueyrredón.

Cerro Aguilar y Éxodo.

Cerro Aguilar y Humahuaca.

Tumusla y Éxodo.

Tumusla y Humahuaca.

Humahuaca y Tumusla.

Humahuaca y Calilegua.

Caseros y Tumusla.

Caseros y Santa Bárbara.

Caseros y Los Decididos.

Caseros y Los 33 Orientales.

Humahuaca y Pichincha.

Pueyrredón y Hugo Wast, en ambos sentidos. Prohibición de estacionamiento desde las 8 Además, desde las 8:00 se realizarán despejes de vehículos y estará prohibido estacionar en varios sectores próximos al estadio. La medida alcanzará a: Tumusla, entre Humahuaca y Éxodo.

Santa Bárbara, entre Éxodo y Caseros.

Humahuaca, entre Tumusla y Pichincha.

Los Decididos, entre Humahuaca y Caseros.

Los 33 Orientales, entre Humahuaca y Caseros.

Pichincha, entre Humahuaca y Caseros. Los Pumas vuelven a Jujuy El sábado 29 de agosto, desde las 16, el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy será escenario del test match que enfrentará a Los Pumas con Australia, en un encuentro que reunirá a aficionados de la provincia y visitantes de distintos puntos del país.

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