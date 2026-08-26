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26 de agosto de 2026 - 19:12
Jujuy.

Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano

Por el partido entre Los Pumas vs Australia del sábado 29 de agosto en el Estadio 23 de Agosto, se implementará un operativo especial de tránsito en la zona.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano

Los Pumas vs. Australia: habrá cortes de tránsito y cambios en el transporte urbano

Por el partido entre Los Pumas y Australia, que se jugará este sábado en el Estadio 23 de Agosto, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy dispuso un operativo especial de tránsito y transporte en distintos sectores cercanos al escenario deportivo.

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La Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que desde las 13:00 comenzarán las principales modificaciones en la circulación vehicular y en los recorridos del transporte urbano de pasajeros.

Cómo cambiarán los recorridos de los colectivos

A partir de las 13:00, las líneas que circulan habitualmente por la zona modificarán sus trayectos. Hacia el centro: Av. Savio, Paso a Nivel Riobamba, Pco. Posadas, Pco. Marshke, H. Marshke, Chimborazo, Las Heras, Pje. Irigoyen, Iriarte, Lisandro de la Torre y recorrido habitual. Hacia la zona sur: Av. El Éxodo, recorrido habitual, Pueyrredón, Alem y Av. Savio.

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Interrupciones de tránsito desde las 13

El operativo también contempla interrupciones vehiculares en diferentes intersecciones:

  • Av. Savio, ingreso a Abraham Lincoln.
  • Abraham Lincoln y Taboada.
  • Av. Pco. Marshke, ingreso a la altura de la Rotonda de Las Américas.
  • Derivador de ingreso a Av. Savio, a la altura de la Rotonda de Las Américas.
  • Éxodo y Pueyrredón.
  • Cerro Aguilar y Éxodo.
  • Cerro Aguilar y Humahuaca.
  • Tumusla y Éxodo.
  • Tumusla y Humahuaca.
  • Humahuaca y Tumusla.
  • Humahuaca y Calilegua.
  • Caseros y Tumusla.
  • Caseros y Santa Bárbara.
  • Caseros y Los Decididos.
  • Caseros y Los 33 Orientales.
  • Humahuaca y Pichincha.
  • Pueyrredón y Hugo Wast, en ambos sentidos.

Prohibición de estacionamiento desde las 8

Además, desde las 8:00 se realizarán despejes de vehículos y estará prohibido estacionar en varios sectores próximos al estadio.

La medida alcanzará a:

  • Tumusla, entre Humahuaca y Éxodo.
  • Santa Bárbara, entre Éxodo y Caseros.
  • Humahuaca, entre Tumusla y Pichincha.
  • Los Decididos, entre Humahuaca y Caseros.
  • Los 33 Orientales, entre Humahuaca y Caseros.
  • Pichincha, entre Humahuaca y Caseros.

Los Pumas vuelven a Jujuy

El sábado 29 de agosto, desde las 16, el estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy será escenario del test match que enfrentará a Los Pumas con Australia, en un encuentro que reunirá a aficionados de la provincia y visitantes de distintos puntos del país.

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