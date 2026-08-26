"El rugby es para varones y mujeres", afirmó el DT del Seleccionado Femenino de Rugby

En el marco del partido del próximo sábado entre Los Pumas y Australia, se desarrolla en la provincia la Semana Pumas donde se realizan diferentes actividades tanto para jugadores de rugby , técnicos, equipo médico y público en general.

Deportes. Los Pumas llegaron a Jujuy y se preparan para el duelo ante Australia

En este sentido hoy se realizó una clínica de rugby femenino con la presencia de Nahuel García, entrenador de la Selección Nacional femenina de Rugby, las Yaguaretés .

“Estamos muy contentos de estar en Jujuy compartiendo esta Semana Pumas con chicas de la región, ya que están participando jugadoras también de Salta y Tucumán ”, señaló García y dijo que el objetivo es transmitir la mirada de la Unión Argentina de Rugby (UAR) sobre el crecimiento del rugby femenino y brindar herramientas a las jugadoras para que puedan mejorar su rendimiento.

“La idea de la UAR es contarles cómo vemos nosotros el desarrollo del rugby femenino, entrenarlas y tener una jornada completa de actividades”, afirmó el Director Técnico y agregó que “ el concepto que traemos es que el rugby es para varones y mujeres y buscamos que más chicas se enamoren de este deporte ”.

Nahuel García destacó además la importancia de incorporar nuevas jugadoras y generar espacios donde puedan disfrutar de la actividad; “buscamos que más chicas se desarrollen y empiecen a jugar. Que disfruten de jugar al rugby y una vez que ya están adentro hacerlo en el mejor nivel posible”.

Seleccionado femenino de rugby. Las Yaguaretés

El crecimiento del rugby femenino

El crecimiento de la disciplina en el país también fue uno de los aspectos analizados durante la jornada. En ese sentido, destacó los resultados alcanzados por el seleccionado argentino durante los últimos años.

“El rugby femenino viene creciendo en el país, el seleccionado tuvo en los últimos años logros importantes y eso nos entusiasma a seguir trabajando”, dijo García y sostuvo que “las chicas que están en el Seleccionado hicieron un trabajo muy bueno en los últimos tres años y eso es positivo, ojalá que inspire a más chicas para que se sumen a jugar”.

En cuanto a las aspiraciones de las jóvenes que comienzan a practicar este deporte, destacó que llegar al seleccionado argentino puede convertirse en un objetivo que impulse su desarrollo.

“Toda chica que juega al rugby seguramente aspira al seleccionado argentino y eso está bien porque motiva e inspira a que alguna de ellas aspire a eso. Buscando ese objetivo van a poder lograr ser cada vez mejores personas y mejores jugadoras”, afirmó.

Finalmente, también hizo referencia a su estadía en Jujuy y al trabajo realizado junto al plantel de Los Pumas. “Estuve compartiendo estos días los entrenamientos con Los Pumas, la cancha está espectacular y dos días muy lindos con el clima. Ojalá que sea lo mejor para nuestro equipo y Argentina pueda ganar el sábado”, concluyó.